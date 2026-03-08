Perché l’Arsenal segue da vicino Pio Esposito, il giovane bomber dell’Inter su cui l’Italia punta per risolvere il problema goal nei playoff per i Mondiali

Francesco Pio Esposito è nato a Castellammare di Stabia, cittadina costiera della Campania situata a circa 30 chilometri a sud-est di Napoli. Il padre Agostino era un ex difensore centrale che aveva militato fino alla terza serie del calcio italiano prima di intraprendere la carriera da allenatore. Non sorprende quindi che Pio e i suoi due fratelli maggiori, Salvatore Esposito e Sebastiano Esposito, abbiano sviluppato fin da piccoli una grande passione per il pallone.

“Siamo cresciuti in una zona dove c’era solo il campo da calcio”, ha raccontato il maggiore dei tre fratelli, Salvatore, in un’intervista. “C’erano tanti altri ragazzi forti, ma noi siamo stati fortunati ad avere il sostegno della nostra famiglia e la determinazione per arrivare dove volevamo. C’era tanta competizione, anche tra di noi”.

Tra i tre, il più talentuoso dal punto di vista naturale era Sebastiano. Quando il Brescia gli offrì di entrare nel proprio settore giovanile quando aveva appena nove anni, il padre Agostino prese una decisione radicale: lasciare il lavoro e trasferire tutta la famiglia al Nord.

“Ho detto subito sì”, raccontò in seguito a Brescia Oggi. “Mia moglie pensava fossi pazzo, ma abbiamo colto l’opportunità. Mia figlia ha frequentato lì il liceo, mentre i miei tre figli hanno giocato nelle giovanili del Brescia.”