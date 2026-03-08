Perché l’Arsenal segue da vicino Pio Esposito, il giovane bomber dell’Inter su cui l’Italia punta per risolvere il problema goal nei playoff per i Mondiali

L’Arsenal è piombata su Francesco Pio Esposito. La notizia dell'interesse dei Gunners per il giovane attaccante dell'Inter, rilanciata dalla Gazzetta dello Sport, ha trovato la reazione del club nerazzurro attraverso le parole del presidente Giuseppe Marotta, che ha immediatamente raffreddato le voci di mercato, negando qualsiasi contatto tra i due club.
Prima della semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Como, Marotta ha dichiarato a Sport Mediaset:
“L’Arsenal non ha chiesto Pio. E l’Inter non è un club che vende. Il nostro obiettivo non è fare player trading”.
Il numero uno nerazzurro ha comunque lasciato aperto uno spiraglio per il futuro, pur sottolineando quanto il club creda nel talento del proprio centravanti:
“Certo, in futuro può succedere di tutto, ma semmai molto più avanti. Pio è cresciuto nel nostro settore giovanile e lo custodiamo come un tesoro.”
E non potrebbe essere altrimenti. In Italia i centravanti di prospettiva mondiale sono ormai merce rarissima, e il 20enne Esposito è già indicato come uno dei futuri punti di riferimento dell’Inter e della Nazionale. A sostenerlo è anche il capitano nerazzurro Lautaro Martínez, che lo ha definito “un pilastro dell’Inter e della Nazionale”, e l'ex centravanti nerazzurro Christian Vieri, che senza indugi ha detto che ha "tutto per essere un grande attaccante".