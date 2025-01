Perche Kvaratskhelia vuole lasciare il Napoli: i motivi dell'addio

Conte ha svelato la voglia d'addio di Kvara: alla base della rottura, il rinnovo in alto mare, il ritorno del PSG e le ambizioni del georgiano.

Su due anni e mezzo intensi, coronati dal trionfo tricolore, sta per essere scritta la parola fine.

Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli non sono mai stati così distanti, probabilmente inavvicinabili: lo ha lasciato intendere Antonio Conte alla vigilia del match col Verona, lo si era percepito e inteso dai segnali giunti dal campo (prove sbiadite e sostituzioni frequenti) e da quanto avvenuto a margine di tutto ciò che gravita attorno a prato verde e pallone che rotola.

L'articolo prosegue qui sotto

Kvara vuole andar via, gli azzurri e il loro timoniere non faranno nulla per opporsi: sintesi di una storia giunta al capolinea, corrosa dagli ultimi mesi all'insegna di dialoghi infruttuosi ed un approccio mentale su presente e futuro che ha generato incompatibilità. Da sposi a separati: il 77 si ritrova al passo d'addio con la città riportata sul tetto d'Italia.

Ma perché Kvaratskhelia vuole lasciare Napoli? Cosa c'è dietro ad una frattura ormai ritenuta insanabile?