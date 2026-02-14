Perché Koopmeiners non gioca titolare Inter-Juventus: Spalletti ha scelto Miretti in mezzo al campo

Che Teun Koopmeiners non stia disputando una stagione da ricordare, nonostante le buone prestazioni da difensore, è indubbio. Così come è indubbio il fatto che l'olandese non sia praticamente mai riuscito a rispettare le attese riposte in lui al momento dell'arrivo dall'Atalanta.

Contro l'Inter, nel Derby d'Italia, ecco l'ennesima delusione: Koopmeiners non è stato scelto da Spalletti per scendere in campo dall'inizio, nonostante l'assenza in mezzo al campo dell'infortunato Khephren Thuram.

Perché Koopmeiners non gioca titolare Inter-Juventus? Il motivo della scelta di Spalletti.