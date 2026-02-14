Goal.com
Koopmeiners JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Koopmeiners non gioca titolare Inter-Juventus: Spalletti ha scelto Miretti in mezzo al campo

Non sarà Teun Koopmeiners il sostituto dell'infortunato Thuram: la formazione titolare della Juventus nel Derby d'Italia e perché l'olandese non ne fa parte.

Che Teun Koopmeiners non stia disputando una stagione da ricordare, nonostante le buone prestazioni da difensore, è indubbio. Così come è indubbio il fatto che l'olandese non sia praticamente mai riuscito a rispettare le attese riposte in lui al momento dell'arrivo dall'Atalanta.

Contro l'Inter, nel Derby d'Italia, ecco l'ennesima delusione: Koopmeiners non è stato scelto da Spalletti per scendere in campo dall'inizio, nonostante l'assenza in mezzo al campo dell'infortunato Khephren Thuram.

Perché Koopmeiners non gioca titolare Inter-Juventus? Il motivo della scelta di Spalletti.

  • LA FORMAZIONE TITOLARE DELLA JUVENTUS

    Questo è l'undici titolare scelto da Spalletti per affrontare l'Inter nel Derby d'Italia delle 20.45:

    JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Miretti; Conceiçao, David, Yildiz. All. Spalletti

  • IL BALLOTTAGGIO DELLA VIGILIA

    A giocare al posto di Thuram sarà dunque Fabio Miretti. Ed è una scelta che può sorprendere, ma solo fino a un certo punto, nonostante l'esclusione di Koopmeiners possa considerarsi pesante.

    Proprio Miretti-Koopmeiners era infatti il ballottaggio principe delle ore precedenti il Derby d'Italia in casa Juventus, una volta accertata l'indisponibilità di Thuram: alla fine a prevalere è stato l'italiano, mentre il collega olandese andrà in panchina.

  • LA POSIZIONE DI MIRETTI

    Andrà compresa fino in fondo la posizione di Miretti: l'ex genoano potrebbe giocare al fianco di Locatelli, con McKennie spostato qualche metro più avanti proprio come accaduto nelle ultime settimane, oppure più da mezzala per contrastare i tre centrocampisti centrali di Chivu. In questo caso la Juventus giocherebbe più con un 4-3-3, con l'americano a sua volta mezzala, sempre tenendo in considerazione la fluidità del sistema tattico di Spalletti.

  • KOOPMEINERS SOLO IN DIFESA?

    Un altro tema è l'effettivo livello di fiducia dello stesso Spalletti nei confronti di Koopmeiners. O meglio, del Koopmeiners centrocampista: non del suo "gemello" che ha vissuto una nuova vita nella retroguardia bianconera.

    Appena insediatosi sulla panchina della Juventus, l'allenatore toscano ha ammesso candidamente di preferire l'ex atalantino nella posizione di mezzala. Ma questi non è quasi mai riuscito a dargli risposte adeguate in quel ruolo.

    Meglio invece in difesa, sia a tre che a quattro, con possibilità di iniziare da lui il primo disimpegno. Ma gli spazi si sono chiusi con i ritorni dai rispettivi infortuni di Bremer e Kelly. E ora, di spazio, non ce n'è più neppure in mezzo al campo.

0