Perché Kelly e Conceiçao non giocano Sassuolo-Juventus: infortunio o scelta tecnica? Sono in panchina? Il motivo dell'assenza

Sia Kelly che Conceiçao non sono stati convocati da Spalletti per l'impegno in terra emiliana: al 'Mapei Stadium' non saranno dunque nemmeno presenti in panchina.

Questo l'elenco dei giocatori disponibili per Sassuolo-Juventus: Perin, Bremer, Locatelli, Koopmeiners, Yildiz, Zhegrova, Kalulu, Di Gregorio, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, McKennie, Pinsoglio, Joao Mario, Cambiaso, David, Cabal, Pedro Felipe e Anghelè.