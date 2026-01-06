Perché Kelly e Conceiçao non giocano Sassuolo-Juventus: infortunio o scelta tecnica? Sono in panchina? Il motivo dell'assenza

Trasferta ostica per la Juventus in questa diciannovesima giornata di Serie A: gli uomini di Spalletti fanno visita al Sassuolo di mister Grosso, risalito in classifica dopo un inizio complicato.
'Madama' proverà a conquistare la massima posta in palio senza due pedine importanti: sia Lloyd Kelly che Francisco Conceiçao non saranno infatti presenti nella formazione titolare per il match del 'Mapei Stadium'.
Ma perché il difensore e il centrocampista non potranno dare una mano ai compagni? Scopriamolo.