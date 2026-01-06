Pubblicità
Kelly Conceicao JuventusGOAL
Vittorio Rotondaro

Perché Kelly e Conceiçao non giocano Sassuolo-Juventus: infortunio o scelta tecnica? Sono in panchina? Il motivo dell'assenza

Kelly e Conceiçao fuori dall'undici titolare della Juventus anti-Sassuolo: il perché dell'assenza dei due bianconeri.

Trasferta ostica per la Juventus in questa diciannovesima giornata di Serie A: gli uomini di Spalletti fanno visita al Sassuolo di mister Grosso, risalito in classifica dopo un inizio complicato.

'Madama' proverà a conquistare la massima posta in palio senza due pedine importanti: sia Lloyd Kelly che Francisco Conceiçao non saranno infatti presenti nella formazione titolare per il match del 'Mapei Stadium'.

Ma perché il difensore e il centrocampista non potranno dare una mano ai compagni? Scopriamolo.

  • I CONVOCATI DELLA JUVENTUS

    Sia Kelly che Conceiçao non sono stati convocati da Spalletti per l'impegno in terra emiliana: al 'Mapei Stadium' non saranno dunque nemmeno presenti in panchina.

    Questo l'elenco dei giocatori disponibili per Sassuolo-Juventus: Perin, Bremer, Locatelli, Koopmeiners, Yildiz, Zhegrova, Kalulu, Di Gregorio, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, McKennie, Pinsoglio, Joao Mario, Cambiaso, David, Cabal, Pedro Felipe e Anghelè.

  • PERCHÉ KELLY SALTA SASSUOLO-JUVENTUS

    Fastidio muscolare per il difensore inglese, alle prese con un affaticamento che non ha reso possibile il suo inserimento nella lista dei convocati di Spalletti.

    L'ex Bournemouth era reduce da nove titolarità consecutive tra campionato e Champions League, a dimostrazione di una continuità ritrovata dopo qualche mugugno estivo.

  • PERCHÉ CONCEICAO SALTA SASSUOLO-JUVENTUS

    Non al meglio dal punto di vista muscolare nemmeno Conceiçao, assente per lo stesso motivo anche a Pisa prima del ritorno in Juventus-Lecce.

    Il portoghese è sceso in campo dal 1' contro i salentini, ma la sua partita è durata appena un tempo: Spalletti lo ha sostituito all'intervallo con Zhegrova, nel tentativo di rimontare lo svantaggio firmato Banda (missione compiuta soltanto a metà).

  • CHI GIOCA AL POSTO DI KELLY E CONCEICAO

    Tra i tre di difesa toccherà a Koopmeiners, già ammirato in veste di 'braccetto' mentre, sulla trequarti, potrebbe scoccare l'ora di Miretti accanto a Yildiz. Ad agire da riferimento offensivo dovrebbe essere ancora una volta David, chiamato a cancellare l'onta del rigore fallito contro Falcone sabato pomeriggio.

    PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David.

