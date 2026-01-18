Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Kean FiorentinaGetty
Vittorio Rotondaro

Perché Kean non gioca Bologna-Fiorentina: infortunio, scelta tecnica o squalifica? È in panchina? il motivo dell'assenza

Nella Fiorentina, di scena a Bologna, spicca l'assenza di Kean: è convocato? Il motivo dell'esclusione dell'attaccante viola.

Pubblicità

Domenica pomeriggio particolare per tutta la Fiorentina e i suoi tifosi: al 'Dall'Ara' va in scena la sfida contro il Bologna dell'ex Italiano, sicuramente condizionata a livello emotivo dalla recente scomparsa del presidente Rocco Commisso.

La gara si giocherà regolarmente, come da volontà della stessa società viola: al match in terra emiliana non prenderà però parte Moise Kean.

Assenza pesantissima per mister Vanoli, costretto a dover fare a meno del suo attaccante principale: il motivo dell'esclusione dell'ex Juventus.

  • CHI GIOCA AL POSTO DI KEAN

    A fare le veci di Kean al centro dell'attacco sarà Roberto Piccoli, chiamato a riscattare una stagione altamente negativa e caratterizzata da sole tre reti all'attivo, di cui appena una in campionato.

    Un rendimento per nulla in linea con i 27 milioni pagati in estate dalla 'Viola' per strapparlo al Cagliari, dove l'anno scorso era riuscito a chiudere in doppia cifra.

    • Pubblicità

  • KEAN IN PANCHINA? È CONVOCATO?

    Kean non siederà nemmeno in panchina al 'Dall'Ara': il suo nome, infatti, non è stato incluso da Vanoli nell'elenco dei convocati per la trasferta odierna.

    Questi i giocatori disponibili per l'incontro di oggi pomeriggio alle ore 15:00.

    Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini.

    Difensori: Balbo, Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Kospo, Kouadio, Parisi, Pongracic, Ranieri.

    Centrocampisti: Brescianini, Fagioli, Fazzini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Sohm.

    Attaccanti: Braschi, Gudmundsson, Piccoli, Solomon.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PERCHÉ KEAN NON GIOCA BOLOGNA-FIORENTINA

    Il motivo del forfait di Kean è da imputare a una caviglia dolorante che lo sta condizionando nell'ultimo periodo: Vanoli ha così deciso di lasciarlo a riposo per non correre inutili rischi.

    Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno: l'obiettivo è di riaverlo a disposizione per Fiorentina-Cagliari di sabato 24 gennaio, primo match casalingo senza il patron Commisso.

Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
0