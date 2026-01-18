Perché Kean non gioca Bologna-Fiorentina: infortunio, scelta tecnica o squalifica? È in panchina? il motivo dell'assenza

Domenica pomeriggio particolare per tutta la Fiorentina e i suoi tifosi: al 'Dall'Ara' va in scena la sfida contro il Bologna dell'ex Italiano, sicuramente condizionata a livello emotivo dalla recente scomparsa del presidente Rocco Commisso.
La gara si giocherà regolarmente, come da volontà della stessa società viola: al match in terra emiliana non prenderà però parte Moise Kean.
Assenza pesantissima per mister Vanoli, costretto a dover fare a meno del suo attaccante principale: il motivo dell'esclusione dell'ex Juventus.