Perché Kean non gioca Bologna-Fiorentina: infortunio, scelta tecnica o squalifica? È in panchina? il motivo dell'assenza

Il motivo del forfait di Kean è da imputare a una caviglia dolorante che lo sta condizionando nell'ultimo periodo: Vanoli ha così deciso di lasciarlo a riposo per non correre inutili rischi.

Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno: l'obiettivo è di riaverlo a disposizione per Fiorentina-Cagliari di sabato 24 gennaio, primo match casalingo senza il patron Commisso.