Perché Kalulu non gioca e non viene convocato dalla Francia: ne ha parlato Deschamps in conferenza stampa

Nonostante il bell'avvio di stagione alla Juventus, l'ex rossonero attende ancora la prima chiamata: le parole del ct verso la gara con l'Italia.

Italia-Francia, gara che mette in palio il primo posto finale del gruppo 2 della Lega A di Nations League, è una partita speciale per molti: per Maignan, per Theo Hernandez, per Marcus Thuram. Si gioca a San Siro, del resto: la loro casa a livello di club.

Avrebbe potuto essere una partita speciale, quella di domenica sera, anche per Pierre Kalulu. Che non gioca più al Meazza, ma che prima di trasferirsi alla Juventus qualche settimana fa ha indossato la maglia del Milan per quattro stagioni, vincendo pure uno Scudetto nel 2022.

E invece niente: Kalulu non sarà in campo. E dunque non sfiderà i tre compagni alla Juventus chiamati da Luciano Spalletti, ovvero Gatti, Locatelli e Savona.