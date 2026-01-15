Pubblicità
Mateta Crystal Palace 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Perché la Juventus vuole Mateta: 'ballano' i rendimenti di David e Openda e il futuro di Vlahovic

L'interesse della Juve per Jean-Philippe Mateta ha destato sorpresa, ma rientra in strategie bianconere caratterizzate da infortunio e mancato rinnovo di Vlahovic nonché dal rendimento da montagne russe di David e Openda.

Juventus su Jean-Philippe Mateta.

La notizia svelata da Sky ha destato sorpresa, perché parliamo di un ruolo nel quale Madama risulta coperta.

Jonathan David e Lois Openda, al netto dei rispettivi trend da montagne russe, rappresentano gli attuali 9 a disposizione di Luciano Spalletti e numericamente garantiscono presenza. Quella che invece non è nelle possibilità di Dusan Vlahovic, ai box per il grave infortunio muscolare patito col Cagliari e - soprattutto - con un contratto in scadenza a giugno.

Perché la Juve vuole Mateta? Cosa c'è dietro all'interesse per il bomber del Crystal Palace?


  • LE STATISTICHE STAGIONALI DI MATETA

    Partiamo da un presupposto: parliamo di un attaccante che la porta sa inquadrarla. Il 28enne francese, fisico da corazziere (è alto 1 metro e 92), fin qui in stagione col suo Palace ha collezionato 10 goal e 2 assist in 32 presenze, giocando in tutto 2532 minuti.

    In doppia cifra da 3 stagioni di fila, in carriera ha bucato le difese avversarie 121 occasioni tra club (si aggiungono anche Le Havre e Magonza) e Nazionale nelle 326 partite disputate.

  • CONTRATTO E INGAGGIO DI MATETA AL CRYSTAL PALACE

    Il contratto di Mateta al Crystal Palace scade il 30 giugno del 2027, mentre il centravanti transalpino percepisce un ingaggio di circa 3 milioni di euro netti a stagione.

  • MATETA-JUVE: CIFRE E FORMULA

    I contatti avviati dalla Juve col club inglese sono caratterizzati da un'eventuale operazione a titolo definitivo, con valutazione attribuita dal Palace al cartellino di Mateta compresa tra i 30 e i 35 milioni.

  • PERCHÉ LA JUVENTUS VUOLE MATETA?

    In primis, Mateta rappresenta un profilo gradito a chi allena la Juventus: Spalletti, infatti, avrebbe già fornito il proprio assenso al possibile approdo a Torino del classe '97.

    Poi, c'è da addentrarsi nei meandri del parco punte bianconero: se David sembra finalmente ingranare, coi 2 goal consecutivi rifilati a Sassuolo e Cremonese a fungere da ossigeno e benzina per rialzare la fiducia del canadese e favorirne un inserimento finora lento e faticoso, Openda nelle chances ottenute per dimostrarsi da Juve ha mostrato doti interessanti non accompagnate però da continuità e concretezza.

    I due volti nuovi dell'attacco della Signora, rispetto alle attese dell'estate, non stanno dunque rendendo come si sperava e portano Comolli & co. a valutare l'innesto di un'ulteriore pedina in grado di assicurare peso specifico e reti.

    Openda, inoltre, per caratteristiche è maggiormente idoneo ad agire come seconda punta oppure tra le linee: alla luce di ciò, con Vlahovic fermo da inizio dicembre a causa della lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra rimediata nel match di campionato contro il Cagliari e con un addio che a giugno - una volta scaduto il contratto - appare sempre più vicino, l'unico 9 a disposizione di Spalletti resterebbe David.

  • MATETA PER PRESENTE E FUTURO

    Ragion per cui, la suggestione Mateta-Juve va inquadrata sia in un contesto di stretta attualità che guardando al futuro prossimo: acquistarlo a gennaio consegnerebbe al tecnico di Certaldo una bocca da fuoco da calare sul tavolo della corsa al vertice, mentre dall'estate in avanti - con l'addio di Vlahovic ed i nodi tutti da sciogliere riguardanti la coppia David-Openda - il francese diverrebbe ancor più centrale nel progetto di Madama.

