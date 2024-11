Perché Juventus Next Gen-Turris, Campobasso-Milan Futuro e Padova-Atalanta U23 sono state rinviate

Le tre seconde squadre non scenderanno in campo nel weekend, in quanto la Lega ha disposto il rinvio delle tre partite: il motivo.

Tempo di Nations League, ma in Italia è anche tempo di Serie C: la terza serie non si ferma e, anzi, con la sosta di A e B è pronta a prendersi il proscenio a livello nazionale per tutto il weekend.

Tante come sempre le partite dei tre gironi, tutte valevoli per la quindicesima giornata del girone d'andata: sono state spalmate tra venerdì 15 e lunedì 18 novembre, giorno questo in cui andrà in scena un unico posticipo tra Monopoli e Audace Cerignola.

Tre sfide di C, però, non si giocheranno: come comunicato ufficialmente dalla Lega Pro, Juventus Next Gen-Turris, Campobasso-Milan Futuro e Padova-Atalanta U23 sono state rinviate.

Perché le tre seconde squadre di Juventus, Milan e Atalanta non scenderanno in campo nel fine settimana?