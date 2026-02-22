Perché Jamie Vardy non gioca Roma-Cremonese, out anche Baschirotto: infortunio o scelta tecnica? La motivazione

Vardy non gioca dall'inizio contro la Roma, ma è stato regolarmente convocato e siede in panchina al fianco di Nicola e delle altre seconde scelte della Cremonese: non è segnalato dunque alcun infortunio alla base della sua assenza.

Si tratta dunque di una pura e semplice scelta tecnica da parte di Nicola, che ha deciso di far riposare Vardy e di schierare al suo posto Sanabria e Bonazzoli. L'inglese, del resto, ha rallentato il passo dopo un ottimo impatto in Serie A, alla pari di una Cremonese sempre più impelagata nella lotta per non retrocedere.