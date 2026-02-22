Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Vardy Baschirotto CremoneseGetty/GOAL
Stefano Silvestri

Perché Jamie Vardy non gioca Roma-Cremonese, out anche Baschirotto: infortunio o scelta tecnica? La motivazione

Jamie Vardy non fa parte dell'undici titolare della Cremonese che, alle 20.45, affronterà la Roma nel posticipo domenicale. Nicola deve inoltre fare a meno di Baschirotto in difesa.

Pubblicità

Jamie Vardy non gioca Roma-Cremonese: è questa la notizia principale proveniente dalla formazione ufficiale dei grigiorossi in vista del posticipo domenicale dell'Olimpico.

Se la Roma Gasperini non potrà contare nemmeno dalla panchina su Paulo Dybala e Matias Soulé, il collega Nicola affiderà le proprie chances offensive ad altri due attaccanti: nello specifico, Bonazzoli e Sanabria.

L'assenza di Vardy non è l'unica di alto livello nell'undici della Cremonese: nemmeno Federico Baschirotto ci sarà. Ma il suo caso è ben diverso.

  • PERCHÉ VARDY NON GIOCA ROMA-CREMONESE

    Vardy non gioca dall'inizio contro la Roma, ma è stato regolarmente convocato e siede in panchina al fianco di Nicola e delle altre seconde scelte della Cremonese: non è segnalato dunque alcun infortunio alla base della sua assenza.

    Si tratta dunque di una pura e semplice scelta tecnica da parte di Nicola, che ha deciso di far riposare Vardy e di schierare al suo posto Sanabria e Bonazzoli. L'inglese, del resto, ha rallentato il passo dopo un ottimo impatto in Serie A, alla pari di una Cremonese sempre più impelagata nella lotta per non retrocedere.

    • Pubblicità

  • PERCHÉ BASCHIROTTO NON GIOCA ROMA-CREMONESE

    Per quanto riguarda la mancata presenza di Baschirotto, si tratta invece di un problema fisico. Un infortunio ha infatti impedito all'ex centrale del Lecce anche solo di essere convocato per la trasferta di Roma, e dunque di sedersi quantomeno in panchina.

    "Perderemo Baschirotto per un problemino muscolare", aveva già annunciato Nicola durante la conferenza stampa della vigilia, anticipando l'assenza del proprio difensore.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANDO TORNANO VARDY E BASCHIROTTO

    Vardy come detto è stato convocato ed è regolarmente in panchina, motivo per cui potrebbe entrare in campo a gara in corso, magari nella ripresa: deciderà Nicola. Da valutare invece l'entità dell'infortunio muscolare di Baschirotto, specialmente per la prossima partita di campionato: quella di domenica 28 febbraio contro il Milan.

  • LA FORMAZIONE TITOLARE DELLA CREMONESE

    Questa è la formazione ufficiale della Cremonese per la gara contro la Roma:

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. All. Nicola

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Milan crest
Milan
MIL
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Juventus crest
Juventus
JUV
0