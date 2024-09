Il match tra Israele e Italia, valevole per la seconda giornata dei gironi di Nations League, si giocherà a Budapest in Ungheria.

La Nations League continua nella seconda giornata dei gironi: l'Italia affronterà l'Israele in trasferta nel match di lunedì 9 settembre.

Dopo il match d'esordio contro la Francia, gli Azzurri affronteranno dunque una seconda trasferta, questa volta in Ungheria.

La gara non verrà appunto disputata in casa di Israele, che è costretta a giocare le sue sfide casalinghe in uno stadio neutro per motivi di sicurezza.