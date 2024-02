Perchè l'Inter gioca con il lutto al braccio contro l'Atletico Madrid: il motivo dietro alla fascia nera

Inter-Atletico con la fascia nera del lutto per la squadra di Inzaghi, così da ricordare il compianto ex Brehme.

Inter-Atletico Madrid con il lutto al braccio per la squadra di Inzaghi. Per la partita d'andata degli ottavi di Champions League, infatti, la squadra nerazzurra porta la fascia nera in virtù della scomparsa di Andreas Brehme avvenuta nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 febbraio 2024.

Per ricordare uno dei suoi più grandi campioni, capace di vincere Scudetto ed Europa League in nerazzurro, ma anche i Mondiali con la Germania, l'Inter ha chiesto di poter scendere in campo con la fascia nera dopo aver saputo della morte di Brehme.

Prima della partita contro l'Atletico sarà così ricordato Brehme, figura importante tra gli anni '80 e 90, mai dimenticato dai tifosi dell'Inter che hanno avuto modo di vivere San Siro durante l'era dei tanti tedeschi, da Matthaus a Klinsmann.