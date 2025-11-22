Perché in Serie A il pallone è diventato arancione? Cambio di colore rispetto alle ultime stagioni

Sul sito della Puma, brand che fornisce i palloni ufficiali della Serie A, è possibile acquistare la sfera che viene utilizzata in campionato a partire dai 30 euro, fino ad arrivare ai 140.

"Le inedite grafiche ispirate al mondo della tecnologia richiamano nei dettagli visivi elementi come chip, circuiti e innovazione digitale, dando vita a un design moderno e all’avanguardia" ha fatto sapere la Serie A al momento del lancio del pallone arancione. "Un omaggio al futuro del calcio, sempre più connesso, veloce e smart".

Il pallone arancione invernale è stato creato per avere "alti standard tecnologici e garantire precisione nei passaggi, traiettorie stabili e un controllo ottimale".