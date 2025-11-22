Pubblicità
Pubblicità
Fagioli palloneGetty Images
GOAL

Perché in Serie A il pallone è diventato arancione? Cambio di colore rispetto alle ultime stagioni

Nè bianco, nè giallo: in Serie A si gioca dal 12esimo turno con il pallone arancione, il cosidetto 'Hi-Vis FIFA Quality Pro'.

Pubblicità

I più attenti, o semplicemente i meno distratti, ricorderanno il pallone giallo sui campi della Serie A nell'autunno e nel dicembre 2024, così come in quelli precedenti. 

Anche quest'anno, la sfera ufficiale del campionato italiano cambia colore: dal 12esimo turno, il primo post sosta, il pallone si è tramutato nel cosidetto 'l’Orbita Hi-Vis', la nuova versione targata Puma. La vera novità del 2025 è il colore scelto: non più giallo, ma bensì arancione.

Ogni anno, da fine novembre in avanti (o al massimo da dicembre), la Serie A cambia il proprio pallone con l'arrivo delle basse temperature, della nebbia e della neve. Per garantire la giusta visibilità da ogni punto del campo e degli spalti, nei mesi più freddi viene cambiato il colore della sfera: stavolta si è optato per l'arancione invece del giallo, così da permettere ai tifosi, ai giocatori e alla squadra arbitrale di avere una migliore visuale in in ogni condizione atmosferica.

  • ASSORBE MENO ACQUA

    Il nuovo pallone della Serie A, che rimarrà arancione fino ai primi mesi del 2026, è dotato di una tecnologia che gli consente di avere un minore assorbimento di acqua, così da mantenere la forma e performance ottimali.

    La sfera arancione ha debuttato nelle prime partite del 22 novembre 2025 e continuerà ad essere protagonista sui campi della Serie A almeno fino a marzo e all'arrivo della primavera.

    A dicembre, gennaio e febbraio, dunque, il pallone arancione sarà sempre presente in Serie A, nel Campionato Primavera e in Coppa Italia.

    • Pubblicità

  • QUANTO COSTA IL PALLONE ARANCIONE?

    Sul sito della Puma, brand che fornisce i palloni ufficiali della Serie A, è possibile acquistare la sfera che viene utilizzata in campionato a partire dai 30 euro, fino ad arrivare ai 140.

    "Le inedite grafiche ispirate al mondo della tecnologia richiamano nei dettagli visivi elementi come chip, circuiti e innovazione digitale, dando vita a un design moderno e all’avanguardia" ha fatto sapere la Serie A al momento del lancio del pallone arancione. "Un omaggio al futuro del calcio, sempre più connesso, veloce e smart".

    Il pallone arancione invernale è stato creato per avere "alti standard tecnologici e garantire precisione nei passaggi, traiettorie stabili e un controllo ottimale".

  • Pubblicità
    Pubblicità