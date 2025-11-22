Perché in Serie A il pallone è diventato arancione? Cambio di colore rispetto alle ultime stagioni

I più attenti, o semplicemente i meno distratti, ricorderanno il pallone giallo sui campi della Serie A nell'autunno e nel dicembre 2024, così come in quelli precedenti.
Anche quest'anno, la sfera ufficiale del campionato italiano cambia colore: dal 12esimo turno, il primo post sosta, il pallone si è tramutato nel cosidetto 'l’Orbita Hi-Vis', la nuova versione targata Puma. La vera novità del 2025 è il colore scelto: non più giallo, ma bensì arancione.
Ogni anno, da fine novembre in avanti (o al massimo da dicembre), la Serie A cambia il proprio pallone con l'arrivo delle basse temperature, della nebbia e della neve. Per garantire la giusta visibilità da ogni punto del campo e degli spalti, nei mesi più freddi viene cambiato il colore della sfera: stavolta si è optato per l'arancione invece del giallo, così da permettere ai tifosi, ai giocatori e alla squadra arbitrale di avere una migliore visuale in in ogni condizione atmosferica.