Perché il Liverpool sta temporeggiando nella trattativa per l'acquisto della stella del RB Leipzig Yan Diomande, valutata 100 milioni di euro - spiegazione

Sebbene il Liverpool sia interessato a Diomande, sembra che non farà alcuna mossa nel prossimo futuro. Sacha Tavolieri riferisce che sono sorte alcune complicazioni nel corso delle trattative, poiché Diomande ha un contratto valido con la sua ex agenzia fino al 2027, firmato prima di decidere di passare alla Roc Nation.

Tale accordo ha vincolato i suoi diritti d'immagine, il che significa che i Reds non possono tentare di raggiungere un accordo con l'RB Leipzig fino a quando la questione legale non sarà risolta. Quanto tempo ci vorrà resta da vedere.

Potrebbe non essere una cosa terribile, dato che il Liverpool ha ancora bisogno che i suoi principali acquisti estivi si amalgamino dopo una stagione finora difficile. Mentre Hugo Ekitike è stato quasi un successo immediato, Florian Wirtz ha avuto bisogno di tempo per adattarsi alla massima serie inglese. Al contrario, Alexander Isak non era in forma dopo il suo arrivo dal Newcastle United e in seguito ha subito un infortunio alla caviglia che ha comportato una frattura del perone. Si prevede che tornerà a giocare nel corso della stagione, forse già a marzo.