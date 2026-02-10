AFP
Perché il Liverpool sta temporeggiando nella trattativa per l'acquisto della stella del RB Leipzig Yan Diomande, valutata 100 milioni di euro - spiegazione
Diomande attira l'interesse della Premier League
Diomande ha vissuto una stagione straordinaria in Bundesliga dopo essere arrivato all'RB Leipzig la scorsa estate per soli 20 milioni di euro (17,2 milioni di sterline/21,6 milioni di dollari). Il giovane calciatore ha segnato sette gol e fornito quattro assist in 20 partite di campionato nella massima serie tedesca in questa stagione, aiutando la sua squadra a raggiungere il quarto posto in classifica.
La sua forma non è passata inosservata, soprattutto tra le squadre della Premier League. Si ritiene che sia il Liverpool che il Manchester City stiano tenendo d'occhio la situazione, mentre il Tottenham Hotspur lo avrebbe preso in considerazione come sostituto di Brennan Johnson, anche se questa possibilità non si è mai concretizzata.
Perché il Liverpool aspetterà prima di fare la sua mossa
Sebbene il Liverpool sia interessato a Diomande, sembra che non farà alcuna mossa nel prossimo futuro. Sacha Tavolieri riferisce che sono sorte alcune complicazioni nel corso delle trattative, poiché Diomande ha un contratto valido con la sua ex agenzia fino al 2027, firmato prima di decidere di passare alla Roc Nation.
Tale accordo ha vincolato i suoi diritti d'immagine, il che significa che i Reds non possono tentare di raggiungere un accordo con l'RB Leipzig fino a quando la questione legale non sarà risolta. Quanto tempo ci vorrà resta da vedere.
Potrebbe non essere una cosa terribile, dato che il Liverpool ha ancora bisogno che i suoi principali acquisti estivi si amalgamino dopo una stagione finora difficile. Mentre Hugo Ekitike è stato quasi un successo immediato, Florian Wirtz ha avuto bisogno di tempo per adattarsi alla massima serie inglese. Al contrario, Alexander Isak non era in forma dopo il suo arrivo dal Newcastle United e in seguito ha subito un infortunio alla caviglia che ha comportato una frattura del perone. Si prevede che tornerà a giocare nel corso della stagione, forse già a marzo.
"Cerco di rimanere concentrato e calmo"
In un'intervista rilasciata a GOAL all'inizio di quest'anno, Diomande ha ammesso di essere a conoscenza dell'interesse della Premier League, ma ha aggiunto che cerca di non pensare troppo al futuro.
"Sto cercando di rimanere concentrato, ascoltare lo staff tecnico e giocare il mio gioco. Tutti possono vedere che sta andando tutto bene, quindi non ho intenzione di fermarmi.
I miei amici cercano di mandarmi notizie, ma io cerco di rimanere concentrato e calmo. Per me ci sarebbero voluti due o tre anni. Sto lavorando sodo e sono felice, perché tutto sta succedendo così in fretta, e spero di continuare così fino alla fine della stagione".
Il Liverpool ha bisogno di una serie positiva dopo una stagione difficile
Il Liverpool non è riuscito a eguagliare i livelli raggiunti quando ha vinto il titolo della Premier League 2024-25. I Reds hanno totalizzato 39 punti in 25 partite e sono ben lontani dal ritmo imposto dai leader dell'Arsenal, con l'obiettivo principale ora di qualificarsi per la Champions League.
Sembrava che fossero sulla buona strada per conquistare la seconda vittoria consecutiva in campionato quando Dominik Szoboszlai ha segnato un incredibile calcio di punizione contro il Manchester City domenica pomeriggio. Tuttavia, le cose sono rapidamente peggiorate per la squadra di Arne Slot, con Bernardo Silva che ha pareggiato i conti prima che Erling Haaland portasse in vantaggio i Cityzens con un rigore al 93° minuto. Szoboszlai è stato poi espulso nei minuti di recupero, il che significa che il centrocampista ungherese salterà la difficile trasferta di mercoledì sera a Sunderland.
I Black Cats stanno vivendo una stagione fantastica dopo la promozione dalla Championship e non corrono alcun rischio di retrocessione, trovandosi a 12 punti dal West Ham United, che occupa il 18° posto.
