In vista del turno preliminare di Coppa Italia, il Catania non ha potuto convocare i nuovi acquisti: il club ha spiegato il motivo.

Il Catania scenderà in campo domani, sabato 3 agosto, per disputare il turno preliminare di Coppa Italia.

Gli etnei faranno visita alla Carrarese, fresca di promozione in Serie B, nel match che mette in palio il pass per il primo turno contro il Cagliari.

Dall'elenco dei convocati dei siciliani, però, è emersa una novità, prontamente spiegata dal club: i nuovi acquisti non sono stati convocati per la sfida della coppa nazionale.