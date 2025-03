Perché il Brasile ha effettuato 7 cambi contro la Colombia: tutto regolare, lo prevede il regolamento

Dorival Junior, ct della Seleção, ha effettuato due sostituzioni in più rispetto a quelle canoniche: ma in vista non c'è alcun ko a tavolino.

La partita vinta nella notte contro la Colombia non è stata come tutte le altre. Per il risultato, intanto: il Brasile si è imposto per 2-1 segnando addirittura al 100' grazie a un destro da fuori area di Vinicius Junior. Ma non solo.

Non è stato come tutti gli altri, il match di Brasilia, anche per un fatto decisamente inconsueto: Dorival Junior, commissario tecnico del Brasile, ha effettuato non le classiche cinque sostituzioni consentite dal regolamento, bensì addirittura sette.

Nessuna rottura delle normative, nessun caso in stile Roma-Spezia. In questo caso sì, tutto è previsto dal regolamento: un asterisco che il Brasile ha deciso di sfruttare a proprio vantaggio.