Gioia Brasile, la Colombia è battuta 2-1 in un finale folle: decide Vinicius al 100'

A Brasilia la Seleção prosegue la propria risalita nella classifica del girone sudamericano: decisiva una rete in pienissimo recupero.

I tempi in cui il Brasile si era rimpicciolito a tal punto da non riuscire a battere quasi nessuno sono ormai lontani: la nazionale di Dorival Junior ha la meglio sulla Colombia e prosegue la propria risalita nel girone sudamericano delle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

A Brasilia serve una rete in pienissimo recupero di Vinicius Junior per avere la meglio sui cafeteros: alla fine il risultato è un 2-1 che per la Seleção vale tanto quanto pesa.

Lo conferma la classifica, sempre più rosea per il Brasile. Che sì, oggi è ancora alle spalle dell'Argentina, ma che rispetto a qualche tempo fa sembra non aver più nessun timore di non giocare i Mondiali per la prima volta nella propria storia.