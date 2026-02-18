Perché i top club europei dovrebbero puntare su Fabregas in estate: il suo Como va a caccia di un trofeo e della qualificazione in Champions League

Cesc Fabregas ha dedicato tempo ed energie anche alla costruzione di una filosofia calcistica dettagliata e moderna.

"Abbiamo analizzato ogni struttura tattica esistente nel calcio e ci siamo chiesti: qual è il modo migliore per attaccare questa organizzazione? Abbiamo creato una sorta di database basato su ciò che ho sempre ritenuto fosse il modo più efficace per colpire la formazione avversaria", ha spiegato il tecnico spagnolo.

"Non voglio essere l’allenatore che gioca sempre allo stesso modo, che attacca e difende sempre con gli stessi meccanismi. Certo, esistono principi e strutture di base. Ma io voglio essere il più dominante possibile e, nel calcio di oggi, per dominare servono quante più soluzioni possibili. Perché non è la stessa cosa affrontare una squadra che si abbassa in un 4-5-1 compatto e difende bassa, rispetto a una che viene a prenderti uomo contro uomo su tutto il campo, come fa l’Atalanta".

Questo approccio meticoloso e approfondito ha portato risultati concreti. Al termine della sua prima stagione in panchina, il Como ha centrato la promozione in Serie A grazie al secondo posto in Serie B, con la promessa di un viaggio premio a Ibiza – tutto pagato – rivelatasi una mossa vincente anche sul piano della gestione dello spogliatoio.

Dopo un avvio complicato nel primo campionato di massima serie disputato dopo 21 anni di assenza, i lariani hanno chiuso al decimo posto. Un rendimento che ha spinto l’Inter a sondare il terreno per Fabregas, ricevendo però un immediato rifiuto da parte della dirigenza comasca. "Il nostro è un percorso lungo, che durerà diverse stagioni e ruota attorno a Cesc Fabregas, che non lascerà il club", ha dichiarato il presidente Mirwan Muwarso.

Nonostante le voci su una possibile successione a Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra a San Siro, Fabregas non ha mai avuto intenzione di forzare la mano per lasciare un club nel quale è profondamente – e anche economicamente – coinvolto.

Anzi, la permanenza al Sinigaglia non ha fatto altro che rafforzare il suo percorso di crescita. Oggi il Como è a un passo dalla prima qualificazione europea della sua storia. Alla vigilia della sfida contro il Milan, i biancoblù occupano il settimo posto in Serie A, a un solo punto proprio dall’Atalanta in zona Conference League, e sono già approdati alle semifinali di Coppa Italia, dove affronteranno l’Inter in un doppio confronto.