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Kane BellinghamGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Harry Kane e Bellingham non giocano Francia-Inghilterra: Mbappé parte titolare nella finalina, loro due no

Coppa del Mondo
Francia vs Inghilterra
Francia
Inghilterra
H. Kane

Il centravanti e il trequartista dei Tre Leoni non compaiono nell'undici di partenza scelto da Tuchel per la finale per il terzo e quarto posto: il motivo della loro esclusione a sorpresa.

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Sorpresa all'annuncio delle formazioni ufficiali di Francia e Inghilterra, un'ora circa prima dell'inizio della finale per il terzo e quarto posto dei Mondiali: il nome di Harry Kane e quello di Jude Bellingham non ci sono.

Il centravanti del Bayern e il trequartista del Real Madrid, a sorpresa, non sono stati scelti da Tuchel per guidare i Tre Leoni, diversamente da quant'era accaduto in tutte le precedenti partite dei Mondiali, dall'esordio contro la Croazia alla semifinale persa contro l'Argentina. Al posto di Kane dentro Ivan Toney, che gioca in Arabia Saudita con l'Al Ahli.

Ma perché Kane e Bellingham non fanno parte dell'undici titolare dell'Inghilterra? Il motivo della scelta di Tuchel.

  • PERCHÉ KANE E BELLINGHAM NON GIOCANO

    Kane e Bellingham non sono infortunati. E dunque non è un problema fisico ad averli esclusi dall'undici di partenza dell'Inghilterra. Quella di Tuchel, dunque, è semplicemente una scelta tecnica.

    Il commissario tecnico tedesco ha deciso di far rifiatare le due principali stelle della squadra in una gara che alla fine conta fino a un certo punto: c'è in palio il terzo posto nel torneo, sì, ma la delusione dei Tre Leoni dopo la semifinale persa all'ultimo istante contro l'Argentina è ancora cocente.

    Tuchel e Deschamps hanno operato diverse rotazioni nei rispettivi undici: dentro ad esempio Zaire-Emery, Cherki, Lacroix, Gusto, ma anche Rashford, oltre al portiere di riserva inglese Henderson, in campo al posto di Pickford. Mbappé gioca, invece. Non così Kane e Bellingham.

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  • KANE E BELLINGHAM SONO IN PANCHINA?

    Sia Kane che Bellingham, in ogni caso, siederanno inizialmente in panchina accanto a Tuchel e alle altre seconde linee dell'Inghilterra. Ovvero Pickford, Trafford, O'Reilly, Stones, Chalobah, Burn, James, Anderson, Jordan Henderson, Gordon, Watkins e Madueke.

    Entrambi potranno dunque fare il proprio ingresso in campo nel corso della partita, magari durante il secondo tempo, sempre che Tuchel decida di concedere loro una passerella finale ai Mondiali.

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  • LA SFIDA CON MBAPPÉ

    L'esclusione simultanea di Kane e Bellingham è sorprendente anche per un altro motivo: entrambi sono ancora in lotta per la conquista della Scarpa d'Oro dei Mondiali, ovvero del titolo di capocannoniere del torneo.

    La classifica marcatori è comandata dalla coppia Messi-Mbappé con 8 reti a testa: l'argentino scenderà in campo domani sera, il francese stasera. A seguire Haaland con 7, ma il norvegese è già stato eliminato. Quindi ecco proprio Bellingham e Kane, autori fin qui di 6 goal a testa.

    Almeno inizialmente, dunque, non ci sarà la sfida tra la coppia inglese e Mbappé. Con le due stelle di Tuchel che dovrebbero comunque compiere un miracolo per chiudere in vetta ai marcatori del Mondiale.

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  • LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FRANCIA-INGHILTERRA

    Queste sono le formazioni ufficiali di Francia e Inghilterra, in campo alle 23 per decretare chi chiuderà al terzo posto e chi al quarto:

    FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Konaté, Lacroix, Theo Hernandez; Rabiot, Zaire-Emery; Olise, Cherki, Doué; Mbappé. Ct. Deschamps

    INGHILTERRA (4-3-3): Henderson; Quansah, Guehi, Konsa, Spence; Rogers, Rice, Eze; Saka, Toney, Rashford. Ct. Tuchel

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