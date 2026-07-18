Perché Harry Kane e Bellingham non giocano Francia-Inghilterra: Mbappé parte titolare nella finalina, loro due no

Kane e Bellingham non sono infortunati. E dunque non è un problema fisico ad averli esclusi dall'undici di partenza dell'Inghilterra. Quella di Tuchel, dunque, è semplicemente una scelta tecnica.

Il commissario tecnico tedesco ha deciso di far rifiatare le due principali stelle della squadra in una gara che alla fine conta fino a un certo punto: c'è in palio il terzo posto nel torneo, sì, ma la delusione dei Tre Leoni dopo la semifinale persa all'ultimo istante contro l'Argentina è ancora cocente.

Tuchel e Deschamps hanno operato diverse rotazioni nei rispettivi undici: dentro ad esempio Zaire-Emery, Cherki, Lacroix, Gusto, ma anche Rashford, oltre al portiere di riserva inglese Henderson, in campo al posto di Pickford. Mbappé gioca, invece. Non così Kane e Bellingham.