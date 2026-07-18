Perché Harry Kane e Bellingham non giocano Francia-Inghilterra: Mbappé parte titolare nella finalina, loro due no

Sorpresa all'annuncio delle formazioni ufficiali di Francia e Inghilterra, un'ora circa prima dell'inizio della finale per il terzo e quarto posto dei Mondiali: il nome di Harry Kane e quello di Jude Bellingham non ci sono.
Il centravanti del Bayern e il trequartista del Real Madrid, a sorpresa, non sono stati scelti da Tuchel per guidare i Tre Leoni, diversamente da quant'era accaduto in tutte le precedenti partite dei Mondiali, dall'esordio contro la Croazia alla semifinale persa contro l'Argentina. Al posto di Kane dentro Ivan Toney, che gioca in Arabia Saudita con l'Al Ahli.
Ma perché Kane e Bellingham non fanno parte dell'undici titolare dell'Inghilterra? Il motivo della scelta di Tuchel.