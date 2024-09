Perché Gudmundsson non è stato convocato per Atalanta-Fiorentina: la scelta di Palladino

Atalanta vs Fiorentina

L'attaccante islandese non compare nella lista dei convocati diramata dalla Fiorentina: Palladino ha deciso di non portarlo a Bergamo.

Per vedere l'esordio di Albert Gudmundsson con la maglia della Fiorentina bisognerà attendere ancora: la squadra viola ha diramato la lista dei convocati per il match contro l'Atalanta, nella quale non è presente il giocatore islandese.

Avvio di stagione complicato, dunque, per l'ex Genoa, che tra l'infortunio e le questioni extra-campo non riesce a trovare pace.

L'allenatore Raffaele Palladino ha deciso di rimandare il suo esordio, che potrebbe comunque avvenire nella prossima giornata di campionato.