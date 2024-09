Perché Gnonto usava lo smartphone sulla panchina dell'Italia Under 21? Arriva la spiegazione

Svelato il perché dell'utilizzo dello smartphone da parte di Gnonto in panchina durante Italia-San Marino U21: la spiegazione di Maurizio Viscidi.

Un 7-0 che non ammette repliche quello rifilato dall'Italia Under 21 ai pari età del San Marino, letteralmente travolto nell'ultimo match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria.

Gara a cui ha preso parte anche Wilfried Gnonto, sostituito dal commissario tecnico Nunziata all'intervallo per fare spazio ad Ambrosino.

L'attaccante del Leeds è finito nell'occhio del ciclone per l'immagine che lo ritraeva intento a utilizzare lo smartphone una volta accomodatosi in panchina: polemiche completamente annullate dalla spiegazione data dal coordinatore delle nazionali giovanili maschili, Maurizio Viscidi.