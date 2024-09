Pio Esposito scatenato nel 7-0 dell'Italia Under 21: San Marino travolto con un poker

L'Italia Under 21 regola con un netto 7-0 i pari età del San Marino: mattatore assoluto Pio Esposito, a segno quattro volte.

Tutto facile per l'Italia Under 21 nelle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria: a Latina va in scena un'autentica mattanza e a farne le spese è il San Marino, travolto con sette reti.

Il grande protagonista del pomeriggio è Francesco Pio Esposito: l'attaccante in prestito allo Spezia dall'Inter può portarsi a casa il pallone, in virtù dei quattro goal rifilati al malcapitato portiere avversario Amici.

Gli azzurrini di Nunziata salgono a quota 18 punti in classifica e martedì prossimo dovranno difendere il primo posto dall'assalto della Norvegia (che ha disputato una gara in meno), nello scontro diretto in programma a Stavanger.