Perché Giovane è nelle mire dell'Atalanta e dove può giocare con Palladino: freschezza e poliedricità per la Dea

Qualche ora prima, con un meraviglioso scavetto, aveva quasi regalato al Verona la vittoria in extremis sul campo del Napoli. E qualche ora dopo Giovane ha ricevuto una notizia da far tremare i polsi: l'Atalanta vuole concretamente portarlo a Bergamo.
Le trattative tra i due club sono in pieno svolgimento. Dallo stesso Napoli alla Roma, passando per la Lazio: tanti club sono già stati accostati a Giovane. Ma la Dea pare fare maggiormente sul serio, tanto da aver intenzione di chiudere al più presto l'operazione di metà stagione con il Verona.
Ma perché Giovane è nelle mire dell'Atalanta? Perché la società nerazzurra, che nella prima parte dell'annata ha avuto a disposizione una batteria di attaccanti e trequartisti discretamente numerosa, vuole ora anche il brasiliano?