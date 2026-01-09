Perché Giovane è nelle mire dell'Atalanta e dove può giocare con Palladino: freschezza e poliedricità per la Dea

Una delle prime motivazioni è già stata accennata: Giovane, praticamente sconosciuto al momento dell'arrivo dal Corinthians in estate, è stato fin qui una bella sorpresa. Non solo del Verona: dell'intero campionato.

Paolo Zanetti lo ha lasciato inizialmente in panchina a Napoli in modo da farlo recuperare da qualche guaio muscolare: "È ancora affaticato", ha spiegato l'allenatore dell'Hellas dopo la partita del Maradona. E poi, giusto per capire fino in fondo che cosa rappresenti Giovane per i gialloblù: "È un giocatore che non voglio rischiare assolutamente di perdere, è troppo importante per noi".

Giovane ha giocato tutte le partite fin qui disputate dal Verona, 18 su 18 (i veneti hanno una gara in meno). E lo ha fatto scendendo in campo praticamente sempre dall'inizio. Il rendimento realizzativo non fa luccicare gli occhi (3 goal e 4 assist), le prestazioni spesso sì: il brasiliano ha mostrato movenze da potenziale grande giocatore, di certo da squadra che ambisce a molto più rispetto alla salvezza. Come l'Atalanta, magari.