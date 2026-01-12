Pubblicità
Perché Gianluca Mancini è squalificato in Coppa Italia e salta Roma-Torino: l'episodio risale a due anni fa

Il difensore giallorosso non sarà in campo nell'ottavo di finale di Coppa Italia: il motivo è legato a una lunga squalifica successiva a un derby giocato nel gennaio del 2024.

La Roma si lascia alle spalle l'importantissima doppia vittoria ottenuta in campionato contro Lecce e Sassuolo e inizia il percorso in Coppa Italia: l'avversaria degli ottavi è il Torino. Ma Gianluca Mancini non ci sarà.

L'assenza dell'ex difensore dell'Atalanta è certa, ma non è legata a un infortunio da smaltire: la motivazione è da ricercarsi in una squalifica che il giocatore sta ancora scontando.

Perché "ancora"? Perché la sanzione in questione risale a diverso tempo fa: al gennaio del 2024, per la precisione, e a un derby tra Lazio e Roma entrato nella storia recente della competizione per quanto accaduto in campo.

  • I FATTI DI LAZIO-ROMA

    La stracittadina in questione si è giocata all'Olimpico il 10 gennaio del 2024, praticamente due anni fa esatti, e ha visto la Lazio imporsi per 1-0 sulla Roma approdando in semifinale contro la Juventus: decisivo un calcio di rigore segnato al rientro dall'intervallo da Zaccagni.

    Gara nervosissima, come ogni Derby della Capitale che si rispetti. Sia fuori dal campo, con Mourinho che ha poi definito "da calcio moderno" il penalty assegnato alla Lazio, che in campo. Specialmente in un finale convulso.

    Due i cartellini rossi estratti da Orsato nei minuti finali di quella gara: uno per il laziale Pedro, l'altro per il romanista Azmoun. Più un altro dopo il triplice fischio finale. Nei confronti di chi? Proprio di Mancini.

  • Mancini Lazio Roma Coppa ItaliaGetty

    TRE GIORNATE DI SQUALIFICA

    Il Giudice Sportivo, letto il referto di Orsato, ha successivamente deciso di usare il pugno di ferro nei confronti di Mancini. E ha inflitto al difensore della Roma una squalifica di tre partite, naturalmente da scontare tutte in Coppa Italia.

    Mancini ha ricevuto una simile stangata in quanto, come si leggeva nel comunicato del Giudice, "subito dopo il fischio finale della gara, avvicinatosi all'Arbitro, intimava ai propri compagni di non stringere la mano allo stesso Direttore di gara nei confronti del quale, con atteggiamento ostile, rivolgeva espressioni gravemente offensive; successivamente, il medesimo calciatore aspettava il Direttore di gara sulle scale adiacenti lo spogliatoio degli Ufficiali di gara e indirizzava all'Arbitro ulteriori espressioni di pari grave offensività".

  • LE PARTITE GIÀ SALTATE DA MANCINI

    Mancini ha già saltato due di queste tre partite, entrambe nella scorsa edizione della Coppa Italia: la prima negli ottavi di finale contro la Sampdoria, la seconda nei quarti di finale in casa del Milan.

    La Roma, che in panchina aveva Claudio Ranieri, è stata eliminata dalla competizione proprio per mano del Milan: 3-1 è stato il punteggio finale a favore dei rossoneri, gara giocata nel febbraio del 2025.

    La terza e ultima partita che Mancini sarà costretto a vedersi da fuori a causa della squalifica, di conseguenza, è proprio quella di martedì sera contro il Torino.

  • PUÒ TORNARE CONTRO L'INTER

    Ciò significa che Mancini potrà regolarmente scendere in campo nella prossima partita della Roma in Coppa Italia, in attesa di capire se sarà in questa edizione oppure nella prossima. Tradotto: se i giallorossi supereranno il turno eliminando il Torino oppure no.

    Nel primo caso, la Roma giocherebbe il quarto di finale contro l'Inter, che agli ottavi ha estromesso il Venezia già all'inizio di dicembre. Mancini, in quel caso, sarebbe a disposizione di Gasperini e potrebbe tornare a giocare la Coppa Italia dopo un'assenza di più di due anni.

