Perché Gianluca Mancini è squalificato in Coppa Italia e salta Roma-Torino: l'episodio risale a due anni fa

La Roma si lascia alle spalle l'importantissima doppia vittoria ottenuta in campionato contro Lecce e Sassuolo e inizia il percorso in Coppa Italia: l'avversaria degli ottavi è il Torino. Ma Gianluca Mancini non ci sarà.

L'assenza dell'ex difensore dell'Atalanta è certa, ma non è legata a un infortunio da smaltire: la motivazione è da ricercarsi in una squalifica che il giocatore sta ancora scontando.

Perché "ancora"? Perché la sanzione in questione risale a diverso tempo fa: al gennaio del 2024, per la precisione, e a un derby tra Lazio e Roma entrato nella storia recente della competizione per quanto accaduto in campo.