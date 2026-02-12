Goal.com
Live
Gatti JuventusGetty Images
Nino Caracciolo

Perché Gatti può partire e quanto chiede la Juventus per il cartellino: gli scenari

Federico Gatti ha perso posizioni nelle gerarchie di Spalletti e potrebbe lasciare la Juventus in estate: i bianconeri fissano il prezzo. I club interessati.

Federico Gatti potrebbe lasciare la Juventus in estate. Lo scenario non è ancora del tutto definito, ma diversi indizi inducono a pensare che il centrale bianconero sia uno dei possibili sacrificabili.

Già a gennaio il Milan ha avuto un approccio per il difensore, con la Juventus che non ha chiuso le porte, anzi: l’affare non si è poi concretizzato, ma ha rappresentato il segnale di come il calciatore sia cedibile.

Un addio che potrebbe concretizzarsi la prossima estate. Ma quanto chiede la Juventus per il cartellino di Gatti? In quale club potrebbe trasferirsi? 

  • PERCHÉ GATTI PUÒ LASCIARE LA JUVENTUS

    Gatti in questi anni si è dimostrato un difensore affidabile, ma – complice anche un infortunio al ginocchio – è divenuto una seconda scelta per Spalletti. Da gennaio in avanti, dunque da quando è rientrato dall’infortunio, ha giocato solo una volta da titolare in Coppa Italia.

    Possibile inoltre che la prossima estate la Juventus voglia fare un investimento su un profilo più giovane nel reparto, dando il via libera proprio all’ex Frosinone.

  • LA JUVENTUS FISSA IL PREZZO

    Ma quanto chiede la Juventus per il cartellino di Gatti? Il difensore classe 1998 è legato al club bianconero da un contratto fino al 2030 rinnovato proprio la scorsa estate: per lasciarlo partire, i bianconeri chiedono circa 25 milioni di euro.

  • QUANTO GUADAGNA GATTI

    Gatti guadagna uno stipendio importante. Dopo il rinnovo fino al 2030 della scorsa estate, il difensore percepisce 3.1 milioni di euro di ingaggio: una cifra elevata per un calciatore che Spalletti non ritiene un titolarissimo.

  • IL TENTATIVO DEL MILAN E LA STIMA DI ALLEGRI

    Gatti avrebbe potuto lasciare la Juventus già lo scorso gennaio, visto che sul calciatore ha preso informazioni il Milan che però non ha mai affondato il colpo presentando una proposta scritta. 

    Il difensore piace molto ad Allegri, che lo ha allenato proprio a Torino: non è da escludere che i rossoneri possano tornare alla carica in estate.

  • GLI ALTRI CLUB INTERESSATI

    Ma il Milan non è l’unico club interessato a Gatti. La scorsa estate sul calciatore c’è stato l’interesse del Napoli, mentre all’estero è finito nel mirino di club di Premier League.

