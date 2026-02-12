Perché Gatti può partire e quanto chiede la Juventus per il cartellino: gli scenari

Federico Gatti potrebbe lasciare la Juventus in estate. Lo scenario non è ancora del tutto definito, ma diversi indizi inducono a pensare che il centrale bianconero sia uno dei possibili sacrificabili.

Già a gennaio il Milan ha avuto un approccio per il difensore, con la Juventus che non ha chiuso le porte, anzi: l’affare non si è poi concretizzato, ma ha rappresentato il segnale di come il calciatore sia cedibile.

Un addio che potrebbe concretizzarsi la prossima estate. Ma quanto chiede la Juventus per il cartellino di Gatti? In quale club potrebbe trasferirsi?