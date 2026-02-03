Perché Gasperini dopo Udinese-Roma ha citato Saelemaekers? Cosa ha detto sul fallo che ha portato alla punizione di Ekkelenkamp

Perché citare Alexis Saelemaekers se il belga, con Udinese-Roma, nulla ha avuto a che fare?
La risposta nella sorprendente uscita di Gian Piero Gasperini dopo il match perso dai giallorossi al Bluenergy Stadium risiede in un'intervista concessa venerdì scorso dal belga al Corriere dello Sport, che porta l'allenatore della Lupa a sfruttare un pensiero espresso dall'esterno per commentare la punizione da cui è nato il goal partita di Ekkelenkamp.
Ecco cosa ha detto Gasp, in conferenza, rifacendosi alle recenti dichiarazioni di Saelemaekers.