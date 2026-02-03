Goal.com
Gasperini SaelemaekersGetty/GOAL
Claudio D'Amato

Perché Gasperini dopo Udinese-Roma ha citato Saelemaekers? Cosa ha detto sul fallo che ha portato alla punizione di Ekkelenkamp

Gian Piero Gasperini, commentando il fallo fischiato a Davis da cui è nata la punizione vincente di Ekkelenkamp si rifà a sorpresa alle recenti parole del milanista Saelemaekers: "In quella sua intervista c'è tutto…".

Perché citare Alexis Saelemaekers se il belga, con Udinese-Roma, nulla ha avuto a che fare?

La risposta nella sorprendente uscita di Gian Piero Gasperini dopo il match perso dai giallorossi al Bluenergy Stadium risiede in un'intervista concessa venerdì scorso dal belga al Corriere dello Sport, che porta l'allenatore della Lupa a sfruttare un pensiero espresso dall'esterno per commentare la punizione da cui è nato il goal partita di Ekkelenkamp.

Ecco cosa ha detto Gasp, in conferenza, rifacendosi alle recenti dichiarazioni di Saelemaekers.

  • "NELL'INTERVISTA DI SAELEMAEKERS C'È TUTTO"

    "Penso che nell'intervista di Ivan Zazzaroni a Saelemaekers c'è tutto, spesso si cercano queste situazioni qui e vengono premiate. La sfortuna è che da lì è nato il goal. "Purtroppo il calcio sta diventando questo".

  • COSA HA DETTO SAELEMAEKERS NELL'INTERVISTA?

    "Se in area ti senti toccare, il più delle volte non resti in piedi, vai giù - aveva confidato il belga al Corriere dello Sport - Lo vedi fare agli altri e lo fai anche tu. Talvolta si rimane a terra più a lungo aspettando che venga richiamata l’attenzione dell’arbitro. Non è che in quei momenti stai troppo a pensare...".

  • IL FALLO DI MANCINI SU DAVIS

    L'episodio sotto la lente, è il fallo fischiato dall'arbitro Sacchi a Davis in avvio di ripresa: sugli sviluppi di una ripartenza, l'attaccante friulano è andato giù dopo un contatto in corsa con Gianluca Mancini, punito anche col giallo.

    Da lì la punizione di Ekkelenkamp che ha deciso Udinese-Roma, deviata da Malen in barriera, col pallone infilatosi all'angolino dove Svilar non è arrivato.

