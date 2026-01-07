Perché Frattesi non è convocato per Parma-Inter: mercato, scelta tecnica o è infortunato?

L'Inter è impegnata a Parma nella diciannovesima giornata di Serie A; sarà il ritorno di Cristian Chivu nello stadio dove è stato fino a pochi mesi fa, quando è diventato allenatore dei crociati.

Il tecnico affronterà questa gara senza Davide Frattesi; il centrocampista italiano infatti, che non sarebbe comunque partito probabilmente titolare, non andrà neanche in panchina.

Sono settimane delicate per il suo futuro visto che come è noto potrebbe lasciare l'Inter in questa sessione di mercato, anche se la sua assenza in questo caso è legata ad altro.