Andrea Ajello

Perché Frattesi non è convocato per Parma-Inter: mercato, scelta tecnica o è infortunato?

Davide Frattesi non sarà neanche in panchina nella partita che l'Inter giocherà a Parma: il centrocampista è in uscita dai nerazzurri.

L'Inter è impegnata a Parma nella diciannovesima giornata di Serie A; sarà il ritorno di Cristian Chivu nello stadio dove è stato fino a pochi mesi fa, quando è diventato allenatore dei crociati. 

Il tecnico affronterà questa gara senza Davide Frattesi; il centrocampista italiano infatti, che non sarebbe comunque partito probabilmente titolare, non andrà neanche in panchina.

Sono settimane delicate per il suo futuro visto che come è noto potrebbe lasciare l'Inter in questa sessione di mercato, anche se la sua assenza in questo caso è legata ad altro. 

  • DAVIDE FRATTESI OUT: NON CONVOCATO PER PARMA-INTER

    Nella rosa dei giocatori nerazzurri che sono partiti per Parma e che questa sera giocheranno al Tardini, non c'è Frattesi.

    Il centrocampista italiano non è comunque l'unico assente per Chivu che ha perso un altro giocatore in mezzo al campo, ovvero Diouf. Assente anche Matteo Darmian. 

  • FRATTESI ESCLUSO PER IL MERCATO?

    Nonostante siano giorni caldi per il futuro di Frattesi e la possibile cessione, la sua assenza in Parma-Inter non è legata a queste ragioni.

    Frattesi rimane sul mercato e le parti stanno cercando una soluzione per accontentare tutti; però non è fuori rosa né in procinto di trasferirsi nell'immediato e per questo non c'è questa ragiona dietro al suo forfait. 

  • FRATTESI SI È FATTO MALE

    Frattesi salta Parma-Inter perché infortunato; il classe 1997 si è fatto male alla vigilia della partita e non potrà essere presente. In particolare si tratta di un problema di natura muscolare, affaticamento all'adduttore.

    Non si tratta quindi di qualcosa di grave e nei prossimi giorni potrebbe già tornare a disposizione. 

  • LE ULTIME SUL FUTURO DI FRATTESI

    Campo o non campo, Frattesi è al centro delle questioni di mercato; il giocatore da tempo si guarda intorno per cercare una squadra dove possa giocare di più e l'Inter è aperta alla cessione, pur solo a determinate condizioni.

    Il Galatasaray è il club che più di tutti si è spinto in avanti per acquistarlo ma per ora non è stata trovata un'intesa con l'Inter sulle cifre e soprattutto la formula dell'operazione.

    In Italia invece rimane molto attenta la Juventus ma anche in questo caso c'è l'ostacolo legato alla formula visto che l'Inter chiede un'acquisizione "sicura", al massimo quindi un prestito con obbligo di riscatto a facili condizioni. 

