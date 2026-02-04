Perché è saltato Kouamé al Verona, la spiegazione ufficiale della Fiorentina: "La documentazione non rispettava quanto pattuito"

Italo Zanzi, presidente del Verona, è intervenuto in conferenza stampa e ha spiegato quanto accaduto: "Su Kouame abbiamo visto un'opportunità per rinforzare la squadra, interessante. Alla fine non si è potuto fare, non per colpa nostra. Abbiamo fatto tutto in modo regolare: è mancato qualche altro documento da altre parti, ma non lo vediamo come un fattore fondamentale nella lotta per la Serie A".