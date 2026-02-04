Goal.com
Perché è saltato Kouamé al Verona, la spiegazione ufficiale della Fiorentina: "La documentazione non rispettava quanto pattuito"

Il contratto era stato depositato negli ultimissimi minuti prima della chiusura ma non era valido, è così saltato il trasferimento di Kouamé dalla Fiorentina al Verona. Arriva la spiegazione dei viola.

Il caso degli ultimissimi minuti di calciomercato è stato sicuramente quello relativo a Christian Kouamé.

L'attaccante era stato ceduto dalla Fiorentina al Verona, che ha depositato il contratto poco prima del gong.

Poi l'amara scoperta con la Lega che ha respinto i documenti presentati dalla società scaligera facendo così saltare il trasferimento.

Ma cosa è successo davvero tra Fiorentina e Verona? 

  • LA SPIEGAZIONE DEL VERONA SU KOUAME

    Italo Zanzi, presidente del Verona, è intervenuto in conferenza stampa e ha spiegato quanto accaduto: "Su Kouame abbiamo visto un'opportunità per rinforzare la squadra, interessante. Alla fine non si è potuto fare, non per colpa nostra. Abbiamo fatto tutto in modo regolare: è mancato qualche altro documento da altre parti, ma non lo vediamo come un fattore fondamentale nella lotta per la Serie A".

  • LA RISPOSTA DELLA FIORENTINA

    Pronta è però arrivata la risposta della Fiorentina, che ha chiarito come la responsabilità dell'affare saltato sia da addebitare al Verona.

    "A seguito di un contatto telefonico tra le parti avvenuto alle 19:51 in cui l’ Hellas Verona accettava le condizioni del trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di acquisto a determinate condizioni, l’Hellas Verona inviava il plico completo di variazione di tesseramento, accordo in bollo, eventuali premi e obbligo e/o opzione di acquisto.

    La documentazione ricevuta dal nostro Club, però, non rispettava quanto pattuito negli elementi essenziali in merito all’obbligo di acquisto.

    La Fiorentina, dopo aver richiesto inizialmente all’Hellas Verona di ricevere la documentazione aggiornata, essendo consapevole della ristrettezza dei tempi, concordava un “gentleman agreement” verbale che rimandava la modifica della clausola da variare ad un momento successivo. Il nostro Club, pertanto, alle 19:59 inviava, per quanto di competenza, i documenti firmati alla controparte.

    In seguito, l’Hellas Verona depositava l’intero fascicolo non firmato né dalla società Cessionaria, né dal Calciatore, né dalla società Cedente.

    Per questo motivo l' Ufficio Tesseramenti della Lega Serie A, era costretto ad invalidare il trasferimento".

  • DOVE GIOCA ORA KOUAME

    Christian Kouamè, sotto contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2027, resta quindi in viola.

    Anche se l'attaccante ha fin qui giocato solo una manciata di minuti in campionato, scendendo in campo da titolare invece nell'ultima giornata di Conference League contro il Losanna.

    Kouamè difficilmente troverà molto spazio da qui al termine della stagione con la Fiorentina dato che sembra uscito dalle rotazioni di Vanoli.

