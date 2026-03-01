Goal.com
Stefano Silvestri

Perché Dybala, Soulé, Hermoso e Zaragoza non giocano Roma-Juventus: chi è stato convocato ed è in panchina e chi no

Gasperini è privo di diversi titolari o potenziali tali per il big match dell'Olimpico contro la Juve: nessuno di loro fa parte dell'undici di partenza della Roma. La motivazione caso per caso.

Vincere per scappare a +7 e operare un primo strappo nella corsa a un posto in Champions League: questo è l'obiettivo della Roma, che ospita la Juventus all'Olimpico nel posticipo domenicale della ventisettesima giornata di Serie A.

La formazione di Gian Piero Gasperini dovrà però farlo senza diversi elementi titolari o potenziali tali: Paulo Dybala, Matias Soulé, Mario Hermoso e Bryan Zaragoza

Perché i quattro non giocano Roma-Juventus? La situazione caso per caso, tra chi è stato convocato ed è in panchina e chi semplicemente non fa parte dell'undici titolare giallorosso.

  • L'UNDICI TITOLARE DELLA ROMA

    Questo è l'undici titolare della Roma che, a partire dalle 20.45, sfiderà la Juventus all'Olimpico:

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

  • PERCHÉ DYBALA NON GIOCA ROMA-JUVENTUS

    Paulo Dybala era fuori dai giochi dalla fine di gennaio, dopo aver rimediato un problema a un ginocchio alla vigilia di Panathinaikos-Roma, gara di Europa League: da quel momento in poi non è più tornato in campo.

    Le condizioni della Joya sono migliorate sensibilmente negli ultimi giorni, tanto da portare a una convocazione da ex contro la Juventus. Per rivedere titolare l'argentino, però, servirà ancora un po' di tempo: per il momento è solo panchina, con la possibilità di tornare comunque a mettere qualche minuto nelle gambe.

    "Proviamo oggi, molto meglio rispetto a ieri - annunciava Gasperini nella conferenza stampa di sabato - Ma non ancora nelle condizioni di poter giocare. Vediamo oggi".

  • Soule RomaGetty

    PERCHÉ SOULÉ NON GIOCA ROMA-JUVENTUS

    La pubalgia sta complicando la stagione di Matias Soulé ormai da qualche tempo, tanto che l'argentino non ha giocato domenica scorsa contro la Cremonese dopo essere già rimasto per un tempo in panchina in casa del Napoli.

    "Per Soulé viaggiamo a vista - diceva ancora Gasperini nella conferenza di sabato - speriamo che la prossima settimana possa essere migliore. Che possa aggregarsi alla squadra e ricominciare ad allenarsi".

    Morale della favola: come ampiamente prevedibile l'altro ex non è stato nemmeno convocato, e dunque proverà a tornare a disposizione di Gasperini per le prossime partite di campionato e di Europa League.

  • PERCHÉ HERMOSO NON GIOCA ROMA-JUVENTUS

    Nemmeno Mario Hermoso è stato convocato: colpa del guaio muscolare che l'ha colpito durante il riscaldamento di Roma-Cremonese, impedendogli di scendere in campo e inducendo Gasperini a schierare Ghilardi al suo posto.

    Hermoso è rimasto in dubbio per tutta la settimana e alla fine ha dato nuovamente forfait: pure lui non è stato nemmeno convocato e dunque non siederà neppure in panchina contro la Juventus. In luogo dello spagnolo, questa volta, ci sarà Rensch e non Ghilardi.

  • PERCHÉ ZARAGOZA NON GIOCA ROMA-JUVENTUS

    Per quanto riguarda Bryan Zaragoza, si tratta dell'unica assenza per scelta tecnica lato Roma. L'ex giocatore del Bayern parte infatti dalla panchina, non essendo infortunato: potrà dunque entrare in campo durante il secondo tempo della gara contro la Juventus.

    Zaragoza era considerato in ballottaggio con Venturino nei primi giorni della settimana, poi Pisilli ha guadagnato terreno nel ballottaggio. E alla fine sarà proprio quest'ultimo a far compagnia a Pellegrini alle spalle del centravanti Malen.

