Perché Dybala, Soulé, Hermoso e Zaragoza non giocano Roma-Juventus: chi è stato convocato ed è in panchina e chi no

Nemmeno Mario Hermoso è stato convocato: colpa del guaio muscolare che l'ha colpito durante il riscaldamento di Roma-Cremonese, impedendogli di scendere in campo e inducendo Gasperini a schierare Ghilardi al suo posto.

Hermoso è rimasto in dubbio per tutta la settimana e alla fine ha dato nuovamente forfait: pure lui non è stato nemmeno convocato e dunque non siederà neppure in panchina contro la Juventus. In luogo dello spagnolo, questa volta, ci sarà Rensch e non Ghilardi.