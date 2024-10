Italia vs Israele

A difendere i pali dell'Italia contro Israele non c'è Donnarumma, al suo posto gioca Vicario: il motivo.

Gianluigi Donnarumma non scende in campo da titolare per Italia-Israele.

Ad annunciare l'assenza del portiere azzurro è stato Luciano Spalletti, che durante la conferenza della vigilia ha comunicato anche chi giocherà al suo posto.

A difendere i pali azzurri nella gara di Nations League è il suo vice in Nazionale, ovvero Gugliemo Vicario del Tottenham.

Ma perché Donnarumma non gioca Italia-Israele?