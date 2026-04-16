Perché Dodo e Kean non giocano Fiorentina-Crystal Palace: infortuni, squalifiche o scelte tecniche di Vanoli?

La Fiorentina è chiamata a una rimonta quasi impossibile per restare aggrappata al sogno Conference League, unica strada rimasta per conquistare l’Europa anche nella prossima stagione.
La squadra di Paolo Vanoli dovrà infatti ribaltare il pesante 3-0 subito all’andata in Inghilterra contro il Crystal Palace.
Ai viola serviranno almeno tre gol di scarto per portare la sfida ai supplementari, ma il compito si complica ulteriormente a causa delle assenze pesanti di Dodo e Moise Kean: i motivi delle loro assenze.