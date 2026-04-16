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Dodo Kean FiorentinaGetty Images
Michael Baldoin

Perché Dodo e Kean non giocano Fiorentina-Crystal Palace: infortuni, squalifiche o scelte tecniche di Vanoli?

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Fiorentina vs Crystal Palace
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Crystal Palace

Assenze importanti in casa Fiorentina in vista del match di ritorno contro il Crystal Palace che obbliga i viola ad una super impresa per conquistare un posto tra le migliori quattro di Conference League.

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La Fiorentina è chiamata a una rimonta quasi impossibile per restare aggrappata al sogno Conference League, unica strada rimasta per conquistare l’Europa anche nella prossima stagione.

La squadra di Paolo Vanoli dovrà infatti ribaltare il pesante 3-0 subito all’andata in Inghilterra contro il Crystal Palace.

Ai viola serviranno almeno tre gol di scarto per portare la sfida ai supplementari, ma il compito si complica ulteriormente a causa delle assenze pesanti di Dodo e Moise Kean: i motivi delle loro assenze.

  • PERCHÉ DODO NON GIOCA FIORENTINA-CRYSTAL PALACE?

    Vanoli non potrà contare su Dodo per la gara di ritorno di Conference League contro il Crystal Palace.

    Il terzino brasiliano era infatti diffidato e, nel match d’andata, ha ricevuto un cartellino giallo in occasione del rigore concesso per l’1-0 degli inglesi.

    Non si tratta dunque di un infortunio, ma di una squalifica che gli impedirà di scendere in campo in questa sfida. In caso di impresa della Fiorentina, però, il difensore potrà tornare a disposizione per un’eventuale semifinale.

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  • PERCHÉ KEAN NON GIOCA FIORENTINA-CRYSTAL PALACE?

    Discorso diverso, invece, per Moise Kean.

    Come già accaduto sia nel match d’andata che nel posticipo di lunedì contro la Lazio, l’attaccante italiano non sarà a disposizione a causa di un infortunio.

    Il problema alla tibia sinistra continua infatti a condizionarlo e Vanoli preferisce non correre rischi per non compromettere il finale di stagione. L’obiettivo della Fiorentina è quello di recuperarlo per le prossime gare di campionato, a partire dallo scontro diretto di lunedì contro il Lecce al Via del Mare.

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