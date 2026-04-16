Perché Dodo e Kean non giocano Fiorentina-Crystal Palace: infortuni, squalifiche o scelte tecniche di Vanoli?

Vanoli non potrà contare su Dodo per la gara di ritorno di Conference League contro il Crystal Palace.

Il terzino brasiliano era infatti diffidato e, nel match d’andata, ha ricevuto un cartellino giallo in occasione del rigore concesso per l’1-0 degli inglesi.

Non si tratta dunque di un infortunio, ma di una squalifica che gli impedirà di scendere in campo in questa sfida. In caso di impresa della Fiorentina, però, il difensore potrà tornare a disposizione per un’eventuale semifinale.