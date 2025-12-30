Perché Di Francesco è stato squalificato per due giornate: salterà Juventus-Lecce e Lecce-Roma

Per quanto riguarda i calciatori squalificati, sono soltanto uno: Diego Carlos. Il quale, ironia della sorte, è un difensore proprio del Como e ha ricevuto il quinto giallo del campionato proprio a Lecce.

L'ex centrale del Fenerbahçe è stato ammonito al Via del Mare, e quindi squalificato per un turno, "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato".