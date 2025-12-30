Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Eusebio Di Francesco LecceGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Di Francesco è stato squalificato per due giornate: salterà Juventus-Lecce e Lecce-Roma

L'allenatore giallorosso è stato punito non con un turno di squalifica, bensì con due. Non sarà in panchina nemmeno nella gara da ex contro i capitolini.

Pubblicità

Eusebio Di Francesco è stato squalificato dal Giudice Sportivo. Solo che la squalifica non è quella canonica di una giornata: l'allenatore del Lecce non potrà sedersi in panchina nelle prossime due giornate di campionato.

Di Francesco paga quanto accaduto nella gara di sabato pomeriggio tra Lecce e Como, che ha visto i lariani imporsi per 3-0 al Via del Mare: un episodio che, una volta letto il referto dell'arbitro Marchetti, ha indotto il Giudice ad avere la mano piuttosto pesante.

Il tecnico giallorosso, così, potrà tornare a guidare il Lecce in panchina solamente verso la metà di gennaio saltando le prime due gare del nuovo anno.

  • LA MOTIVAZIONE DEL GIUDICE SPORTIVO

    Come si legge nel classico comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo, reso noto nel pomeriggio di martedì, Di Francesco è stato squalificato non per una bensì per due giornate "per avere, al 23° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara epiteti gravemente insultanti; per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione continuato la protesta; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale".

    • Pubblicità

  • COS'È SUCCESSO IN LECCE-COMO

    Di Francesco si è innervosito parecchio dopo il goal dell'1-0 a favore del Como segnato da Nico Paz. Una segnatura che i giocatori del Lecce hanno contestato in maniera vibrante per una presunta sbracciata dell'argentino su Ramadani, considerata contatto di gioco da arbitro Marchetti e VAR.

    L'allenatore del Lecce ha continuato a protestare sia all'indirizzo del direttore di gara che del quarto uomo, vedendo Marchetti avvicinarsi verso la panchina ed estrarre il cartellino rosso diretto.

    Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, nel corso del consueto intervento a Open VAR su DAZN ha peraltro benedetto la decisione arbitrale di convalidare il goal di Nico Paz: "Questi tipi di intervento non vanno assolutamente sanzionati, nel dubbio non li fischiamo più. Questi interventi devono essere o fallo e giallo, o interventi di gioco".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUALI PARTITE SALTA DI FRANCESCO

    Di Francesco, come detto, non potrà guidare il Lecce nelle prossime due gare di campionato: la prima è quella che i salentini giocheranno in casa della Juventus sabato 3 gennaio, la seconda quella del Via del Mare contro la Roma martedì 6.

    Quest'ultima è una sfida che per Di Francesco rappresenta sempre parecchio: a Roma l'attuale tecnico leccese ha vissuto gli anni più importanti sia da calciatore (conquista dello Scudetto nel 2001) che da allenatore (raggiungimento nel 2018 delle semifinali di Champions League".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • GLI ALTRI SQUALIFICATI

    Per quanto riguarda i calciatori squalificati, sono soltanto uno: Diego Carlos. Il quale, ironia della sorte, è un difensore proprio del Como e ha ricevuto il quinto giallo del campionato proprio a Lecce.

    L'ex centrale del Fenerbahçe è stato ammonito al Via del Mare, e quindi squalificato per un turno, "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Lecce crest
Lecce
LEC
Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Roma crest
Roma
ROM
0