Perché Di Francesco è stato squalificato per due giornate: salterà Juventus-Lecce e Lecce-Roma

Eusebio Di Francesco è stato squalificato dal Giudice Sportivo. Solo che la squalifica non è quella canonica di una giornata: l'allenatore del Lecce non potrà sedersi in panchina nelle prossime due giornate di campionato.
Di Francesco paga quanto accaduto nella gara di sabato pomeriggio tra Lecce e Como, che ha visto i lariani imporsi per 3-0 al Via del Mare: un episodio che, una volta letto il referto dell'arbitro Marchetti, ha indotto il Giudice ad avere la mano piuttosto pesante.
Il tecnico giallorosso, così, potrà tornare a guidare il Lecce in panchina solamente verso la metà di gennaio saltando le prime due gare del nuovo anno.