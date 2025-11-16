Perché Cristiano Ronaldo non gioca Portogallo-Armenia e quante partite può saltare per squalifica

Cristiano Ronaldo non era mai stato espulso con la maglia del Portogallo: il fatto inedito è accaduto giovedì sera, nella gara persa per 2-0 dai lusitani in casa dell'Irlanda nella penultima giornata delle Qualificazioni Mondiali.
L'ex attaccante di Manchester United, Real Madrid e Juventus, che oggi gioca in Arabia Saudita con la maglia dell'Al Nassr, ha visto rosso a causa della gomitata a un avversario, l'irlandese O'Shea, non vista dal direttore di gara ma punita dopo il richiamo al monitor da parte del VAR.
Un episodio che potrebbe costare caro non solo in occasione della partita contro l'Armenia, in programma alle 15 e decisiva per la qualificazione del Portogallo ai Mondiali, ma anche per i prossimi impegni ufficiali della Selecçao.