Perché Cristiano Ronaldo non gioca Portogallo-Armenia e quante partite può saltare per squalifica

Quante partite potrebbe saltare Cristiano Ronaldo per squalifica? Il regolamento della FIFA, all'articolo 14, prevede che siano tre le gare di stop in caso di condotta violenta, come può essere appunto la gomitata rifilata a un avversario.

"Almeno tre partite o un periodo appropriato per aggressione, inclusi gomitate, pugni, calci, sputi o colpi a un avversario o a un'altra persona diversa dall'arbitro", si legge al punto I.

La speranza del Portogallo e di Ronaldo è che il gesto venga considerato solo un "fallo grave": in questo caso l'ex juventino potrebbe essere fermato "solo" per due partite, se non addirittura per una sola.

La FPF ha infatti deciso di inoltrare un reclamo basato su tre punti: il clima incandescente a Dublino, il curriculum immacolato di CR7 in Nazionale e il fatto che questi abbia tentato di districarsi da O'Shea, che lo stava trattenendo.