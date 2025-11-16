Pubblicità
Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Perché Cristiano Ronaldo non gioca Portogallo-Armenia e quante partite può saltare per squalifica

Il fuoriclasse portoghese è stato espulso contro l'Irlanda e non sarà in campo nella partita decisiva. Attesa per capire la lunghezza della sua squalifica.

Cristiano Ronaldo non era mai stato espulso con la maglia del Portogallo: il fatto inedito è accaduto giovedì sera, nella gara persa per 2-0 dai lusitani in casa dell'Irlanda nella penultima giornata delle Qualificazioni Mondiali.

L'ex attaccante di Manchester United, Real Madrid e Juventus, che oggi gioca in Arabia Saudita con la maglia dell'Al Nassr, ha visto rosso a causa della gomitata a un avversario, l'irlandese O'Shea, non vista dal direttore di gara ma punita dopo il richiamo al monitor da parte del VAR.

Un episodio che potrebbe costare caro non solo in occasione della partita contro l'Armenia, in programma alle 15 e decisiva per la qualificazione del Portogallo ai Mondiali, ma anche per i prossimi impegni ufficiali della Selecçao.

  • PERCHÉ CRISTIANO RONALDO NON GIOCA PORTOGALLO-ARMENIA

    Proprio per questo motivo Ronaldo non può scendere in campo contro l'Armenia, nella determinante gara del Do Dragao di Oporto: dopo l'espulsione è automaticamente scattata la squalifica, che costringerà il ct Roberto Martinez a fare a meno della propria stella.

  • QUANTE PARTITE PUÒ SALTARE PER SQUALIFICA CRISTIANO RONALDO

    Quante partite potrebbe saltare Cristiano Ronaldo per squalifica? Il regolamento della FIFA, all'articolo 14, prevede che siano tre le gare di stop in caso di condotta violenta, come può essere appunto la gomitata rifilata a un avversario.

    "Almeno tre partite o un periodo appropriato per aggressione, inclusi gomitate, pugni, calci, sputi o colpi a un avversario o a un'altra persona diversa dall'arbitro", si legge al punto I.

    La speranza del Portogallo e di Ronaldo è che il gesto venga considerato solo un "fallo grave": in questo caso l'ex juventino potrebbe essere fermato "solo" per due partite, se non addirittura per una sola.

    La FPF ha infatti deciso di inoltrare un reclamo basato su tre punti: il clima incandescente a Dublino, il curriculum immacolato di CR7 in Nazionale e il fatto che questi abbia tentato di districarsi da O'Shea, che lo stava trattenendo.

  • QUALI PARTITE SALTEREBBE CRISTIANO RONALDO

    Detto della partita contro l'Armenia, in cui Cristiano Ronaldo sicuramente non sarà in campo, il rischio è come detto quello che la stella portoghese si perda anche la prossima, se non le prossime due partite ufficiali della propria nazionale.

    Nel caso il Portogallo chiuda secondo il proprio girone (attualmente è a +2 sull'Ungheria e a +3 sull'Irlanda, una di fronte all'altra sempre alle 15), le due gare sotto esame sarebbero quelle dei playoff: prima la semifinale, poi l'eventuale finale. In caso di qualificazione diretta ai Mondiali, invece, Ronaldo salterebbe o la prima o le due prime due partite della fase finale negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. 

    La FPF, come già accennato, spera però che quella contro l'Armenia sia l'unica partita senza Cristiano Ronaldo: dipenderà dall'entità e della lunghezza della sua squalifica, non ancora resa nota.

  • L'11 DEL PORTOGALLO CONTRO L'ARMENIA

    Questa è la formazione ufficiale scelta da Martinez

    PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Semedo, Ruben Dias, Renato Veiga, Cancelo; Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, Leao. Ct. Martinez

