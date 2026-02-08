Perché Conceiçao non è entrato in Juventus-Lazio: nuovo fastidio mentre si stava riscaldando, cos'è successo

Francisco Conceiçao, alla fine, non ha giocato Juventus-Lazio. Anche se il suo inserimento nella lista dei convocati diramata qualche ora prima dal club bianconero poteva far intendere il contrario.
L'ex folletto del Porto è rimasto in panchina dal primo all'ultimo minuto nel posticipo contro i biancocelesti, senza giocare neppure per un minuto: in realtà sarebbe dovuto entrare in campo, ma proprio durante la partita lo scenario è mutato radicalmente.
Perché, dunque, Conceiçao non ha giocato Juventus-Lazio? Cos'è successo all'Allianz Stadium.