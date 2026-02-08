Goal.com
Conceicao JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Conceiçao non è entrato in Juventus-Lazio: nuovo fastidio mentre si stava riscaldando, cos'è successo

Il portoghese è andato in panchina dopo il problema muscolare degli scorsi giorni, ma non è stato inserito all'intervallo al posto di Cabal e nemmeno durante il secondo tempo.

Francisco Conceiçao, alla fine, non ha giocato Juventus-Lazio. Anche se il suo inserimento nella lista dei convocati diramata qualche ora prima dal club bianconero poteva far intendere il contrario.

L'ex folletto del Porto è rimasto in panchina dal primo all'ultimo minuto nel posticipo contro i biancocelesti, senza giocare neppure per un minuto: in realtà sarebbe dovuto entrare in campo, ma proprio durante la partita lo scenario è mutato radicalmente.

Perché, dunque, Conceiçao non ha giocato Juventus-Lazio? Cos'è successo all'Allianz Stadium.

  • IL NUOVO FASTIDIO

    L'idea iniziale di Spalletti, come raccontato da DAZN, era quella di inserire Conceiçao al posto di Cabal tra primo e secondo tempo. Solo che i piani dell'allenatore toscano non si sono potuti tramutare in realtà.

    Conceiçao ha infatti accusato un nuovo fastidio muscolare che gli ha impedito di entrare in campo. E così a prendere il posto di Cabal, con Cambiaso spostato a sinistra, è stato Zhegrova.

  • NIENTE INGRESSO IN CAMPO

    Conceiçao ha utilizzato una borsa del ghiaccio, ma ha provato a non demordere: durante il secondo tempo di Juventus-Lazio è tornato a riscaldarsi assieme ai compagni della panchina, dando dunque l'impressione di poter farcela.

    Ancora una volta, però, le sensazioni non si sono tramutate in realtà: Spalletti ha completato i cinque cambi all'84', inserendo Openda e Miretti al posto di Locatelli e McKennie.

  • COS'HA CONCEIÇAO

    Conceiçao ha rimediato un sovraccarico muscolare all'adduttore dopo Atalanta-Juventus di Coppa Italia, gara giocata giovedì scorso e costata l'eliminazione della formazione bianconera dalla Coppa Italia.

    Il guaio, apparentemente lieve, ne ha comunque messo in dubbio la presenza per la partita contro la Lazio. Tanto che lo stesso Spalletti, alla vigilia, parlava così delle condizioni del portoghese ma anche degli altri acciaccati juventini:

    "Yildiz è a disposizione, Conceiçao e Kelly sono da valutare perché hanno lavorato a parte: si decide domenica".

  • IN DUBBIO PER L'INTER?

    La Juventus avrà ora una settimana libera, senza impegni infrasettimanali: la prossima sfida dei bianconeri sarà il Derby d'Italia contro l'Inter, in programma sabato 14 febbraio. Le condizioni di Conceiçao andranno valutate nei prossimi giorni, in modo da capire se il fastidio avvertito contro la Lazio possa inficiarne la preparazione e, di conseguenza, farlo entrare nella lista dei giocatori in dubbio.

