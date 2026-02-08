Perché Conceiçao non è entrato in Juventus-Lazio: nuovo fastidio mentre si stava riscaldando, cos'è successo

L'idea iniziale di Spalletti, come raccontato da DAZN, era quella di inserire Conceiçao al posto di Cabal tra primo e secondo tempo. Solo che i piani dell'allenatore toscano non si sono potuti tramutare in realtà.

Conceiçao ha infatti accusato un nuovo fastidio muscolare che gli ha impedito di entrare in campo. E così a prendere il posto di Cabal, con Cambiaso spostato a sinistra, è stato Zhegrova.