Perché Conceiçao, Kelly, Romagnoli e Miretti non giocano Juventus-Lazio: infortunio, scelta tecnica o squalifica? La motivazione

Kenan Yildiz c'è: il turco, che dopo l'infortunio di Parma era considerato non abile arruolabile, fa al contrario parte della formazione iniziale con cui la Juventus scenderà in campo alle 20.45 contro la Lazio.
Nei 22 di partenza, comprendendo dunque sia la formazione di Luciano Spalletti che quella di Maurizio Sarri, spiccano al contrario diverse assenze: quella di Francisco Conceiçao in primis, ma anche quelle di Lloyd Kelly, di Alessio Romagnoli e di Fabio Miretti.
Perché i quattro non giocano Juventus-Lazio? Sono in panchina? Il motivo della loro assenza dall'undici di partenza bianconero e da quello biancoceleste.