Perché Conceiçao, Kelly, Romagnoli e Miretti non giocano Juventus-Lazio: infortunio, scelta tecnica o squalifica? La motivazione

Il caso di Romagnoli è stato decisamente spinoso nelle ultime settimane: l'ex centrale del Milan è stato a un passo dal trasferimento all'Al-Sadd di Roberto Mancini, in Qatar, poi saltato nelle ultime ore della finestra di mercato.

Romagnoli ha saltato diversi allenamenti e pure la sfida di campionato contro il Genoa nei giorni caldi della trattativa con l'Al-Sadd, ma anche e soprattutto nel contesto di una rottura con la Lazio che sembrava ormai insanabile.

Alla fine il mancino è tornato ad allenarsi agli ordini di Sarri e pareva potesse rientrare nell'undici di partenza: il tecnico ha però preferito posticipare il suo rientro, schierando Provstgaard in coppia con Gila.