Conceiçao Kelly RomagnoliGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Conceiçao, Kelly, Romagnoli e Miretti non giocano Juventus-Lazio: infortunio, scelta tecnica o squalifica? La motivazione

Diverse assenze tra i 22 di partenza di Juventus-Lazio, posticipo domenicale della ventiquattresima giornata di Serie A: il motivo caso per caso.

Kenan Yildiz c'è: il turco, che dopo l'infortunio di Parma era considerato non abile arruolabile, fa al contrario parte della formazione iniziale con cui la Juventus scenderà in campo alle 20.45 contro la Lazio.

Nei 22 di partenza, comprendendo dunque sia la formazione di Luciano Spalletti che quella di Maurizio Sarri, spiccano al contrario diverse assenze: quella di Francisco Conceiçao in primis, ma anche quelle di Lloyd Kelly, di Alessio Romagnoli e di Fabio Miretti.

Perché i quattro non giocano Juventus-Lazio? Sono in panchina? Il motivo della loro assenza dall'undici di partenza bianconero e da quello biancoceleste.

  • LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-LAZIO

    Così si schierano Juventus e Lazio:

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cabal; Locatelli, Thuram; Cambiaso, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri

  • PERCHÉ CONCEIÇAO NON GIOCA JUVENTUS-LAZIO

    Conceiçao ha rimediato un piccolo problema muscolare dopo Atalanta-Juventus: un sovraccarico all'adduttore che in un primo momento sembrava poter mettere a rischio la sua presenza per il big match dell'Allianz Stadium.

    In realtà l'allarme si è spento ben presto, almeno per quanto riguarda la disponibilità del portoghese per la partita. Alla fine Spalletti, com'era emerso già nelle scorse ore, ha deciso comunque di lasciarlo in panchina per utilizzarlo semmai a gara in corso.

  • PERCHÉ KELLY NON GIOCA JUVENTUS-LAZIO

    Leggero affaticamento muscolare anche per Kelly, ed è per questo che l'ex centrale difensivo del Newcastle non fa coppia con Bremer davanti a Di Gregorio: anche questo scenario aveva preso sempre più corpo nelle ore che hanno condotto verso la partita.

    Anche Kelly, così come Conceiçao, potrà comunque fare il proprio ingresso in campo a gara in corso nel caso Spalletti abbia bisogno del suo aiuto.

  • PERCHÉ ROMAGNOLI NON GIOCA JUVENTUS-LAZIO

    Il caso di Romagnoli è stato decisamente spinoso nelle ultime settimane: l'ex centrale del Milan è stato a un passo dal trasferimento all'Al-Sadd di Roberto Mancini, in Qatar, poi saltato nelle ultime ore della finestra di mercato.

    Romagnoli ha saltato diversi allenamenti e pure la sfida di campionato contro il Genoa nei giorni caldi della trattativa con l'Al-Sadd, ma anche e soprattutto nel contesto di una rottura con la Lazio che sembrava ormai insanabile.

    Alla fine il mancino è tornato ad allenarsi agli ordini di Sarri e pareva potesse rientrare nell'undici di partenza: il tecnico ha però preferito posticipare il suo rientro, schierando Provstgaard in coppia con Gila.

  • PERCHÉ MIRETTI NON GIOCA JUVENTUS-LAZIO

    Scelta tecnica infine per quanto riguarda l'esclusione di Miretti: il prodotto delle giovanili della Juventus è il sacrificato di Spalletti, che ha deciso di schierare la Juventus con un 4-2-3-1 leggibile anche come un 3-4-2-1.

    In questo schema i due esterni saranno Cambiaso e Cabal, quest'ultimo con compiti più difensivi. Mentre McKennie oscillerà tra la posizione di 10 e quella di partner di Yildiz alle spalle di David.

