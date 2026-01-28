Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FBL-EUR-C1-INTER-ARSENALAFP
Francesco Schirru

Perché la Champions oggi si gioca tutta alle ore 21 e non alle 18:45: 18 partite in contemporanea

Nessuna partita martedì 27 gennaio o a un orario diverso da quello delle 21:00, l'ultima giornata del girone di Champions è tutta di scena questa sera alla stessa ora.

Pubblicità

Atalanta, Inter, Juventus e Napoli chiudono la fase campionato di Champions League scendendo in campo alle 21:00 di oggi, mercoledì 28 gennaio. Al pari delle italiane, tutte e 36 le squadre presenti nel girone giocano allo stesso orario e in contemporanea nella stessa giornata, mentre per la prima volta dall'inizio della competizione non sono previste gare martedì.

Una decisione che ha preso alla sprovvista i tifosi, abituati alla routine delle partite di Champions il martedì, il mercoledì e in due fasce orarie ben distinte, dunque sia alle 18:45 che alle ore 21:00. Non si tratta però di una prima volta, considerando che un anno fa, a margine della prima annata europea con il nuovo format, la UEFA si era già mossa in questo modo.

La scelta di far giocare tutte le partite in contemporanea in un singolo giorno è sulla falsa riga di quanto accade nelle fasi finali dei campionati nazionali, compresa la Serie A.

  • TUTTE IN CAMPO PER LA REGOLARITÀ

    Come accade nei campionati, quando le squadre sono in lotta per lo stesso obiettivo nell'ultima giornata, anche in Champions si è voluto evitare di falsare i verdetti finali.

    La contemporaneità nell'ultima giornata è data dal fatto che le squadre in campo dopo le altre possano ragionare sui risultati di chi ha giocato precedentemente per i propri calcoli e la qualificazione al turno successivo, sia essa ai playoff o agli ottavi.

    La scelta del mercoledì rispetto al martedì è stata decisa per dare più respiro ai giocatori dopo il weekend dei campionati, mentre l'orario delle 21:00 rispetto a quello delle 18:45 per esigenze televisive.

    • Pubblicità

  • LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

    21.00 Napoli-Chelsea (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO

    21.00 Borussia Dortmund-Inter (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    21.00 Monaco-Juventus (Champions League) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

    21.00 Union SG-Atalanta (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    21.00 Benfica-Real Madrid (Champions League) - TV8, SKY SPORT e NOW

    21.00 Eintracht Francoforte-Tottenham (Champions League) - SKY SPORT MIX e NOW

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA DIRETTA GOL PER SEGUIRE L'INTERA CHAMPIONS

    Sky, Sky Go e NOW propongono una Diretta Gol con pochi precedenti negli ultimi tempi, viste le 18 gare in contemporanea e il continuo rimbalzo di linea per seguire tutte le azioni principali e i goal segnati.

    Il canale scelto per la Diretta Gol dell'ultima giornata di Champions è il numero 251 (Sky Sport), disponibile in tv su Sky, via sito ufficiale di NOW o app NOW/Sky Go.

    Solamente Eintracht Francoforte, Slavia Praga, Villarreal e Kairat sono già eliminate dal torneo e scenderanno in campo senza la possibilità di qualificarsi almeno agli ottavi. Bayern Monaco e Arsenal sono le uniche squadre già qualificate ai playoff.

  • TUTTE LE PARTITE DI STASERA

    • Ajax-Olympiacos
    • Arsenal-Kairat
    • Athletic Bilbao-Sporting Lisbona
    • Atletico Madrid-Bodo/Glimt
    • Barcellona-Copenaghen
    • Benfica-Real Madrid
    • Brugge-Marsiglia
    • Borussia Dortmund-Inter
    • Francoforte-Tottenham
    • Leverkusen-Villarreal
    • Liverpool-Qarabag
    • Manchester City-Galatasaray
    • Monaco-Juventus
    • Napoli-Chelsea
    • Pafos-Slavia Praga
    • PSG-Newcastle
    • PSV-Bayern Monaco
    • Union Saint-Gilloise-Atalanta
  • Pubblicità
    Pubblicità
0