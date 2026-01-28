Perché la Champions oggi si gioca tutta alle ore 21 e non alle 18:45: 18 partite in contemporanea

Atalanta, Inter, Juventus e Napoli chiudono la fase campionato di Champions League scendendo in campo alle 21:00 di oggi, mercoledì 28 gennaio. Al pari delle italiane, tutte e 36 le squadre presenti nel girone giocano allo stesso orario e in contemporanea nella stessa giornata, mentre per la prima volta dall'inizio della competizione non sono previste gare martedì.

Una decisione che ha preso alla sprovvista i tifosi, abituati alla routine delle partite di Champions il martedì, il mercoledì e in due fasce orarie ben distinte, dunque sia alle 18:45 che alle ore 21:00. Non si tratta però di una prima volta, considerando che un anno fa, a margine della prima annata europea con il nuovo format, la UEFA si era già mossa in questo modo.

La scelta di far giocare tutte le partite in contemporanea in un singolo giorno è sulla falsa riga di quanto accade nelle fasi finali dei campionati nazionali, compresa la Serie A.