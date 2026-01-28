Perché Carnesecchi, De Ketelaere, Scamacca e De Roon non giocano Union SG-Atalanta: infortunio, scelta tecnica o squalifica?

L'Atalanta giocherà gli ottavi di finale oppure gli spareggi di Champions League? La domanda avrà una risposta solamente al 90' della partita in casa dell'Union Saint-Gilloise, valida per l'ultima giornata del girone di Champions League.
La certezza è che la formazione di Raffaele Palladino scenderà in campo in Belgio con un undici di partenza quasi totalmente rivoluzionato rispetto a quello che, domenica scorsa, ha demolito il Parma imponendosi per 4-0.
Non fanno parte della formazione titolare dell'Atalanta diversi big: Marco Carnesecchi, Charles De Ketelaere, Gianluca Scamacca e Marten De Roon. Perché? La motivazione, caso per caso.