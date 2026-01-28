Perché Carnesecchi, De Ketelaere, Scamacca e De Roon non giocano Union SG-Atalanta: infortunio, scelta tecnica o squalifica?

Turno di riposo per Scamacca, che dopo tante sofferenze dal punto di vista fisico pare aver finalmente trovato continuità: il centravanti ex Sassuolo sta convincendo ed è andato a segno, ma Palladino ha optato per la scelta di farlo rifiatare, schierando al suo posto Krstovic.

Anche l'ex leccese è in gran forma, come dimostrato dall'ottimo impatto avuto domenica pomeriggio contro il Parma: assist e goal. Spettacolare anche il suo rendimento recente: cinque reti nelle ultime cinque partite.