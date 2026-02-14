Perché Calhanoglu non gioca titolare Inter-Juventus anche se è recuperato: Zielinski è la scelta di Chivu

Hakan Calhanoglu c'è, come ampiamente prevedibile da qualche giorno a questa parte. Ma non dal primo minuto. Il turco non fa parte, insomma, dell'undici titolare dell'Inter per il Derby d'Italia contro la Juventus.
Confermate le indicazioni delle ore precedenti la partita, dunque: non sarà l'ex rossonero a guidare la squadra di Cristian Chivu davanti alla difesa, bensì il collega Piotr Zielinski, titolare nelle ultime settimane proprio nel ruolo di regista.
Perché Calhanoglu non parte titolare in Inter-Juventus nonostante abbia recuperato dall'infortunio? La motivazione.