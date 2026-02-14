Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Calhanoglu ChivuGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Calhanoglu non gioca titolare Inter-Juventus anche se è recuperato: Zielinski è la scelta di Chivu

Il turco è tornato ad allenarsi in gruppo negli scorsi giorni dopo l'infortunio, ma parte dalla panchina nel Derby d'Italia che si gioca a San Siro alle 20.45: il motivo.

Pubblicità

Hakan Calhanoglu c'è, come ampiamente prevedibile da qualche giorno a questa parte. Ma non dal primo minuto. Il turco non fa parte, insomma, dell'undici titolare dell'Inter per il Derby d'Italia contro la Juventus.

Confermate le indicazioni delle ore precedenti la partita, dunque: non sarà l'ex rossonero a guidare la squadra di Cristian Chivu davanti alla difesa, bensì il collega Piotr Zielinski, titolare nelle ultime settimane proprio nel ruolo di regista.

Perché Calhanoglu non parte titolare in Inter-Juventus nonostante abbia recuperato dall'infortunio? La motivazione.

  • LA FORMAZIONE TITOLARE DELL'INTER

    Questo è l'undici titolare che Chivu ha scelto per affrontare la Juventus: undici del quale, come detto, non fa parte Calhanoglu.

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

    • Pubblicità

  • PERCHÉ CALHANOGLU NON GIOCA INTER-JUVENTUS

    Calhanoglu si è fermato l'11 gennaio per un infortunio muscolare piuttosto serio: a mandarlo ko è stata un problema al soleo rimediato durante il big match pareggiato contro il Napoli a San Siro, dovendo rimanere ai box per un mese circa.

    Alla fine il turco è tornato in gruppo, proprio a pochi giorni da Inter-Juventus. Lui come il compagno Nicolò Barella. Ma la titolarità contemporanea dei due centrocampisti è apparsa sin da subito poco probabile.

    Chivu, alla fine, ha deciso di rilanciare immediatamente Barella e di tenersi la carta Calhanoglu per il secondo tempo. Possibile che quest'ultimo torni in campo dall'inizio mercoledì, nell'andata degli spareggi di Champions League contro il Bodo/Glimt.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE PAROLE DI CHIVU

    Interpellato anche sulle condizioni di Calhanoglu ma anche di Barella, i due giocatori potenzialmente in dubbio per il Derby d'Italia all'inizio della settimana, Chivu in conferenza stampa aveva lasciato un alone di mistero:

    "Barella e Calhanoglu si allenano da un paio di giorni, non hanno avuto problemi, sono a disposizione".

  • IN CAMPO ZIELINSKI

    A prendere il posto di Calhanoglu sarà dunque Piotr Zielinski. Ovvero l'uomo che ha rimpiazzato il compagno proprio dalla notte contro il Napoli, giocando dall'inizio tutte le partite successive tranne quella di Coppa Italia contro il Torino.

    Ottime le prestazioni di Zielinski, che a differenza di una prima stagione sofferta ha offerto una soluzione a Chivu in un nuovo ruolo. Proponendosi dunque non solo come mezzala, come al Napoli, ma anche come play davanti alla difesa. Garanzie che hanno convinto il tecnico romeno a confermarlo nel Derby d'Italia.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Juventus crest
Juventus
JUV
Champions League
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
Inter crest
Inter
INT
0