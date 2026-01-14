Perché Calhanoglu non gioca Inter-Lecce: infortunio, scelta tecnica o squalifica? Il motivo dell'assenza del turco

Inter di nuovo in campo a tre giorni nel pari raccolto nel big match Scudetto contro il Napoli: nerazzurri di scena, sempre a San Siro, per affrontare il Lecce.
Spazio al recupero della sfida valida per la sedicesima giornata, precedentemente rinviata a causa dell'impegno in Supercoppa Italiana che ha visto i nerazzurri concludere il proprio cammino in semifinale per mano del Bologna.
Inter-Lecce non avrà tra i suoi protagonisti Hakan Calhanoglu: infortunio, scelta tecnica o squalifica alla base dell'assenza del turco?