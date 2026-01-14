Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
CalanogluGetty Images
Vittorio Rotondaro

Perché Calhanoglu non gioca Inter-Lecce: infortunio, scelta tecnica o squalifica? Il motivo dell'assenza del turco

Inter senza Calhanoglu in cabina di regia contro il Lecce: perché il turco non potrà dare una mano ai suoi nel recupero del 16° turno.

Pubblicità

Inter di nuovo in campo a tre giorni nel pari raccolto nel big match Scudetto contro il Napoli: nerazzurri di scena, sempre a San Siro, per affrontare il Lecce.

Spazio al recupero della sfida valida per la sedicesima giornata, precedentemente rinviata a causa dell'impegno in Supercoppa Italiana che ha visto i nerazzurri concludere il proprio cammino in semifinale per mano del Bologna.

Inter-Lecce non avrà tra i suoi protagonisti Hakan Calhanoglu: infortunio, scelta tecnica o squalifica alla base dell'assenza del turco?

  • PROBABILE FORMAZIONE INTER CONTRO IL LECCE

    In cabina di regia dovrebbe toccare a Zielinski, uno dei migliori nell'ultimo periodo: col polacco anche Barella e Mkhitaryan nella zona nevralgica. Davanti spazio alla coppia Bonny-Thuram, riposo per capitan Lautaro. Tra i tre di difesa si va verso il ritorno dal 1' di Acerbi al posto di Akanji.

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Thuram. All. Chivu.

    • Pubblicità

  • CALHANOGLU IN PANCHINA?

    No, Calhanoglu non sarà presente nemmeno in panchina per la gara in programma stasera alle ore 20:45.

    Assenza totale per il metronomo turco, costretto ad assistere all'incontro dalla tribuna: dove farà il tifo per i suoi compagni.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PERCHÉ CALHANOGLU NON GIOCA INTER-LECCE: IL MOTIVO

    Calhanoglu è alle prese con l'infortunio rimediato nei minuti finali di Inter-Napoli, dopo aver realizzato il calcio di rigore del momentaneo 2-1 in favore dei nerazzurri.

    Gli esami hanno evidenziato la presenza di un risentimento muscolare al soleo sinistro che lo terrà ai box per i prossimi 15-20 giorni.

  • QUANDO TORNA CALHANOGLU

    Chivu spera di riavere a disposizione Calhanoglu per fine gennaio, ovvero per la trasferta sul campo del Borussia Dortmund che chiuderà la League Phase di Champions League dell'Inter.

    Nel mirino dell'ex Milan, comunque, c'è la super sfida alla Juventus in programma a metà febbraio: l'obiettivo è di raggiungere il top della condizione per farsi trovare pronto in un incrocio da sempre sentitissimo contro gli acerrimi rivali.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Lecce crest
Lecce
LEC
0