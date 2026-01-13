Pubblicità
Claudio D'Amato

Infortunio Calhanoglu in Inter-Napoli, l'esito degli esami: quando torna? I tempi di recupero e quante partite salta

Il centrocampista dell'Inter si è sottoposto agli esami dopo l'infortunio rimediato nel big match contro il Napoli: cosa si è fatto e quanto resterà fuori.

Hakan Calhanoglu si è confermato ancora una volta decisivo nei big match, firmando la sua settima rete in questo campionato - dietro solo a Lautaro e Pulisic - nonché la terza realizzata su rigore.

Il suo momentaneo 2-1, però, domenica non è però bastato all’Inter per battere il Napoli nello scontro diretto e consolidare il +7 in classifica.

Nel finale di gara il centrocampista turco ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare, successivamente approfondito con esami strumentali: cosa si è fatto? Quando torna?

  • INFORTUNIO CALHANOGLU: L'ESITO DEGLI ESAMI

    "Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni".

  • QUANDO TORNA CALHANOGLU? I TEMPI DI RECUPERO

    La proiezione dei tempi di recupero di Calhanoglu, resa possibile dalla diagnosi emersa dagli esami svolti, portano il turco a restare ai box per 15-20 giorni: il suo ritorno in campo, dunque, dovrebbe avvenire tra fine gennaio ed inizio febbraio.

  • QUANTE E QUALI PARTITE SALTA CALHANOGLU

    In base al periodo di stop previsto a causa dell'infortunio al soleo, dunque, Calhanoglu salterà sicuramente nell'ordine: Inter-Lecce, Udinese-Inter, Inter-Arsenal di Champions League e Inter-Pisa.

    Chivu spera di poterlo riavere a disposizione il 28 gennaio, quando i nerazzurri faranno visita al Borussia Dortmund nell'ottava ed ultima giornata della fase campionato del principale torneo europeo.

  • COME SI E' FATTO MALE CALHANOGLU? L'INFORTUNIO IN INTER-NAPOLI

    Calhanoglu, all'88' di Inter-Napoli giocata domenica scorsa a San Siro, si è visto costretto a chiedere la sostituzione dopo essersi fermato e seduto sul terreno di gioco: problema muscolare e cambio, con Sucic a rilevarlo per disputare i minuti conclusivi della supersfida contro gli azzurri.

