Infortunio Calhanoglu in Inter-Napoli, l'esito degli esami: quando torna? I tempi di recupero e quante partite salta

Hakan Calhanoglu si è confermato ancora una volta decisivo nei big match, firmando la sua settima rete in questo campionato - dietro solo a Lautaro e Pulisic - nonché la terza realizzata su rigore.
Il suo momentaneo 2-1, però, domenica non è però bastato all’Inter per battere il Napoli nello scontro diretto e consolidare il +7 in classifica.
Nel finale di gara il centrocampista turco ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare, successivamente approfondito con esami strumentali: cosa si è fatto? Quando torna?