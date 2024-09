Perché Cagliari-Napoli è stata sospesa? Stop alla partita dopo i disordini tra le tifoserie

Cagliari vs SSC Napoli

Sospesa Cagliari-Napoli al 27’: scontri tra tifoserie con lancio di fumogeni e petardi. Di Lorenzo e compagni sotto la curva per sedare gli animi.

La partita Cagliari-Napoli, valida per la quarta giornata di Serie A, è stata sospesa al 27esimo minuto a causa di gravi disordini pubblici tra le tifoserie.

L’arbitro si è visto costretto a interrompere il match dopo che tra il settore dello stadio dedicato agli ospiti e il settore adiacente, dove erano collocati i tifosi di casa, sono stati lanciati fumogeni e petardi, creando una situazione di estremo pericolo per i presenti allo stadio e per i giocatori in campo.

Dopo pochi minuti, grazie anche all'intervento dei giocatori e dei dirigenti sul terreno di gioco, la partita è ripresa regolarmente.