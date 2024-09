Cagliari-Napoli, cosa è successo tra le due tifoserie: la ricostruzione tra lancio di fumogeni, settore azzurro e Curva Sud

Cagliari vs SSC Napoli

Tifosi del Napoli scortati allo stadio, lancio di fumogeni, belati e striscioni: perchè Cagliari-Napoli è stata sospesa.

Cagliari-Napoli è sempre la partita più delicata alla Unipol Domus.

Una vecchia storia che va avanti da trent'anni e che ha spesso portato al divieto di trasferta da parte dei tifosi partenopei. Non nel 2024, per la quarta giornata di Serie A del 15 settembre. E così, caos in Sardegna.

La partita tra Cagliari e Napoli è stata sospesa per otto minuti dall'arbitro La Penna, dopo il lancio di fumogeni da parte del settore partenopeo verso quello alla propria sinistra, ovvero la Curva Sud rossoblù.