Bologna vs SSC Napoli

Alessandro Buongiorno, non al meglio, viene preservato da Conte: nella difesa azzurra per Bologna-Napoli spazio a Juan Jesus dall'inizio.

Non solo Meret. A restar fuori dalla formazione titolare per Bologna-Napoli, in casa azzurra, è anche Alessandro Buongiorno.

L'ex difensore del Torino, a sorpresa, non compare nell'11 iniziale scelto da Conte per il monday night del Dall'Ara.

L'articolo prosegue qui sotto

Perché Buongiorno non gioca Bologna-Napoli? Cos'ha?