Sindrome influenzale per Alex Meret, a rischio forfait per Bologna-Napoli: Simone Scuffet scalda i motori per occupare i pali azzurri.

Esattamente come avvenuto domenica scorsa col Milan con McTominay, anche a Bologna il Napoli rischia una defezione in extremis. Stavolta in dubbio è Alex Meret, che potrebbe saltare il monday night delle 20:45 in programma allo stadio Dall'Ara. L'articolo prosegue qui sotto Cos'ha Meret? Le condizioni del portiere azzurro.