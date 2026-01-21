Perché Brooklyn Beckham ha litigato con la famiglia: il "ballo inappropriato" di Victoria al matrimonio, i rapporti con Nicola Peltz e la risposta di David Beckham

La tensione, venuta prepotentemente alla luce dopo le storie Instagram postate da Brooklyn lunedì, era già stata oggetto di discussione nella stampa scandalistica statunitense e britannica.

Nel 2023 la Peltz aveva spiegato al Post che "l'ho detto tante volte: non c'è nessuna faida. Nessuno vuole mai scrivere cose belle. È davvero strano quando conosci la verità e poi leggi qualcosa di completamente sbagliato". Ma gli episodi commentati dai giornali di gossip non erano mancati prima e non sarebbero mancati neppure dopo.

Brooklyn Beckham, ad esempio, non si è presentato alla festa dei 50 anni del padre David nel maggio dello scorso anno: secondo la versione del ventiseienne, la famiglia non voleva Nicole assieme a lui.

Il tutto è esploso negli ultimi giorni e la frattura tra Brooklyn Beckham e la famiglia è diventata insanabile: un fatto di gossip che sta facendo parlare quanto le gesta calcistiche di David.