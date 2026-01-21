Pubblicità
David Victoria Brooklyn Beckham 2026Getty Images
Stefano Silvestri

Perché Brooklyn Beckham ha litigato con la famiglia: il "ballo inappropriato" di Victoria al matrimonio, i rapporti con Nicola Peltz e la risposta di David Beckham

La famiglia Beckham è stata scossa dagli sfoghi social di Brooklyn, il figlio maggiore di David e Victoria: "Mia moglie mancata di rispetto, nessuna riconciliazione".

Se dal punto di vista calcistico le cose stanno procedendo benone per David Beckham, che da poco ha vinto la MLS con l'Inter Miami grazie anche all'apporto di Leo Messi, fuori dal campo l'ex calciatore inglese sta vivendo giorni non semplici. E il motivo è legato alle tensioni con Brooklyn, il primogenito.

Tensioni di cui da tempo si andava vociferando, e che sono diventate di pubblico dominio lunedì, quando Brooklyn Beckham ha vuotato il sacco attraverso una serie di storie Instagram: il ventiseienne, fratello maggiore di Romeo, Cruz e Harper, ha accusato i genitori - dunque David ma anche la madre, Victoria Adams, ex membro delle Spice Girls - di aver cercato di mettere costantemente i bastoni tra le ruote del proprio matrimonio.

Il matrimonio in questione è stato celebrato con Nicola Peltz, figlia del miliardario americano Nelson Peltz. E, alla fine, è il vero nocciolo di tutta la questione.

  • IL BALLO "INAPPROPRIATO" DI VICTORIA

    Sotto accusa c'è soprattutto il comportamento di Victoria, che durante i festeggiamenti per il matrimonio di Brooklyn e Nicola del 2022 avrebbe tenuto un comportamento considerato inappropriato dal figlio maggiore.

    "Mia madre ha dirottato il mio primo ballo con mia moglie - è stato il post di Brooklyn - Davanti ai 500 invitati al nostro matrimonio, Marc Anthony mi ha chiamato sul palco secondo il programma: quello sarebbe dovuto essere il momento del ballo romantico con mia moglie Nicola, ma invece ad aspettarmi c'era mia madre, pronta a ballare con me. Ha ballato in modo del tutto inappropriato con me davanti a tutti. Non mi sono mai sentito così a disagio o umiliato in tutta la mia vita. Abbiamo voluto rinnovare le promesse per poter creare nuovi ricordi del giorno del nostro matrimonio che ci portassero gioia e felicità, non ansia e imbarazzo".

    La Peltz, secondo quanto raccontato, se ne sarebbe andata in lacrime.

  • L'ABITO PER IL MATRIMONIO

    L'episodio del ballo, però, non rappresenta che una sola delle accuse mosse da Brooklyn Beckham nei confronti della madre, e in più in generale della propria famiglia: il figlio maggiore dei Beckham non ha mai digerito un altro comportamento di Victoria, legato stavolta alla creazione dell'abito per il matrimonio.

    "I miei genitori hanno cercato incessantemente di rovinare la mia relazione già da prima del matrimonio, e non si sono mai fermati - ha scritto ancora - Mia madre ha annullato all’ultimo momento la realizzazione dell'abito di Nicola, nonostante lei fosse entusiasta di indossare una sua creazione, costringendola a trovare urgentemente un altro vestito".

  • "MANCANZA DI RISPETTO, NESSUNA RICONCILIAZIONE"

    L'uscita di Brooklyn Beckham è stata pesantissima e, almeno apparentemente, senza possibilità di fare retromarcia. Lui stesso ha confermato come lo scenario di una riconciliazione con la famiglia sia da escludere.

    "La mia famiglia dà importanza alla pubblicità e alle dimostrazioni di sostegno più di ogni altra cosa - ha scritto - il marchio Beckham viene prima di tutto".

    "Mia moglie è stata costantemente mancata di rispetto dalla mia famiglia - è un altro stralcio dello sfogo - nonostante tutti i nostri sforzi per unirci e fare fronte comune. Mia madre ha ripetutamente invitato nella nostra vita donne del mio passato, in modi chiaramente pensati per mettere a disagio entrambi".

    Quindi, ecco la stoccata finale: "Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. Non sto subendo controlli, sto difendendo me stesso per la prima volta nella mia vita".

  • LA RISPOSTA DI DAVID BECKHAM

    Ospite alla CNBC al programma finanziario Squawk Box, David Beckham ha affrontato la questione in modo generico. Ma al contempo ha risposto alle dure affermazioni di Brooklyn, spiegando come ai figli sia "concesso sbagliare".

    I miei figli hanno fatto degli errori - ha detto l'ex nazionale inglese - Ma ai figli è concesso sbagliare. È così che imparano. A volte bisogna lasciarglielo fare“.

  • GLI EPISODI DI TENSIONE

    La tensione, venuta prepotentemente alla luce dopo le storie Instagram postate da Brooklyn lunedì, era già stata oggetto di discussione nella stampa scandalistica statunitense e britannica.

    Nel 2023 la Peltz aveva spiegato al Post che "l'ho detto tante volte: non c'è nessuna faida. Nessuno vuole mai scrivere cose belle. È davvero strano quando conosci la verità e poi leggi qualcosa di completamente sbagliato". Ma gli episodi commentati dai giornali di gossip non erano mancati prima e non sarebbero mancati neppure dopo.

    Brooklyn Beckham, ad esempio, non si è presentato alla festa dei 50 anni del padre David nel maggio dello scorso anno: secondo la versione del ventiseienne, la famiglia non voleva Nicole assieme a lui.

    Il tutto è esploso negli ultimi giorni e la frattura tra Brooklyn Beckham e la famiglia è diventata insanabile: un fatto di gossip che sta facendo parlare quanto le gesta calcistiche di David.

