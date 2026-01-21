Perché Brooklyn Beckham ha litigato con la famiglia: il "ballo inappropriato" di Victoria al matrimonio, i rapporti con Nicola Peltz e la risposta di David Beckham

Se dal punto di vista calcistico le cose stanno procedendo benone per David Beckham, che da poco ha vinto la MLS con l'Inter Miami grazie anche all'apporto di Leo Messi, fuori dal campo l'ex calciatore inglese sta vivendo giorni non semplici. E il motivo è legato alle tensioni con Brooklyn, il primogenito.
Tensioni di cui da tempo si andava vociferando, e che sono diventate di pubblico dominio lunedì, quando Brooklyn Beckham ha vuotato il sacco attraverso una serie di storie Instagram: il ventiseienne, fratello maggiore di Romeo, Cruz e Harper, ha accusato i genitori - dunque David ma anche la madre, Victoria Adams, ex membro delle Spice Girls - di aver cercato di mettere costantemente i bastoni tra le ruote del proprio matrimonio.
Il matrimonio in questione è stato celebrato con Nicola Peltz, figlia del miliardario americano Nelson Peltz. E, alla fine, è il vero nocciolo di tutta la questione.