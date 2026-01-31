Perché Bologna-Milan si gioca di martedì: in campo il 3 febbraio, la motivazione della scelta

Bologna-Milan riporta alla mente più di una sfida particolare andata in scena recentemente: la finale di Coppa Italia vinta dai rossoblù nella scorsa stagione, ad esempio, ma anche l'1-0 rossonero dell'andata coinciso con il primo goal in Italia di Luka Modric.
Stavolta si giocherà per la ventitreesima giornata di Serie A. Con il Milan impegnato nella rincorsa all'Inter e il Bologna, che nel frattempo si è qualificato per gli spareggi di Europa League, costretto a inseguire le posizioni che porteranno alle competizioni europee del prossimo anno.
Solo che si giocherà in un giorno particolarmente insolito per quanto riguarda il campionato, escludendo i turni infrasettimanali: di martedì. Perché? La motivazione della scelta operata dalla Lega Calcio Serie A.