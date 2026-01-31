Goal.com
FBL-ITA-SERIEA-MILAN-BOLOGNAAFP
Stefano Silvestri

Perché Bologna-Milan si gioca di martedì: in campo il 3 febbraio, la motivazione della scelta

La sfida tra il Bologna e il Milan chiuderà la ventitreesima giornata di Serie A, ma si giocherà di martedì sera: perché è stata fissata in un giorno così inedito per il campionato.

Bologna-Milan riporta alla mente più di una sfida particolare andata in scena recentemente: la finale di Coppa Italia vinta dai rossoblù nella scorsa stagione, ad esempio, ma anche l'1-0 rossonero dell'andata coinciso con il primo goal in Italia di Luka Modric.

Stavolta si giocherà per la ventitreesima giornata di Serie A. Con il Milan impegnato nella rincorsa all'Inter e il Bologna, che nel frattempo si è qualificato per gli spareggi di Europa League, costretto a inseguire le posizioni che porteranno alle competizioni europee del prossimo anno.

Solo che si giocherà in un giorno particolarmente insolito per quanto riguarda il campionato, escludendo i turni infrasettimanali: di martedì. Perché? La motivazione della scelta operata dalla Lega Calcio Serie A.

  • QUANDO SI GIOCA BOLOGNA-MILAN

    Bologna-Milan è stata fissata per la serata di martedì 3 febbraio 2026: il calcio d'inizio della sfida sarà alle ore 20.45. Il match si giocherà allo stadio Dall'Ara.

    La partita chiuderà ufficialmente la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, quarta del girone di ritorno, iniziata venerdì 30 gennaio con il 3-2 in extremis della Lazio sul Genoa.

  • PERCHÉ BOLOGNA-MILAN DI MARTEDÌ

    Perché, dunque, Bologna-Milan si giocherà di martedì e non di lunedì, giorno classico per i posticipi dei vari turni di Serie A? Per una questione che ha a che fare con la programmazione televisiva.

    La Lega Calcio Serie A ha infatti deciso di posticipare ulteriormente la partita per poterla piazzare in prima serata, alle ore 20.45, in solitaria. Lunedì 2 febbraio, sempre alle 20.45, è infatti in programma Udinese-Roma.

    Nel caso Bologna-Milan fosse stata piazzata il lunedì, sarebbe o finita in contemporanea con la partita del Bluenergy Stadium, oppure una delle due sarebbe stata programmata per le 18.30. Una mossa che la Lega ha preferito evitare, provando a dare a entrambe la massima visibilità in prima serata.

  • CALENDARIO "POSSIBILE"

    Il calendario, del resto, ha reso possibile la scelta di far giocare Bologna e Milan di martedì sera: la prossima settimana, infatti, né la formazione di Italiano né quella di Allegri avranno altri impegni di coppa.

    Il Bologna si è qualificato per i playoff di Europa League e inizierà a giocarli la settimana successiva; il Milan è invece fuori dalla Coppa Italia e non gioca le competizioni europee, avendo così impegnati solamente i weekend.

    I rossoneri, peraltro, non scenderanno in campo il fine settimana successivo alla trasferta di Bologna: la sfida contro il Como è stata infine programmata per il 18 febbraio.

  • DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN

    La partita tra il Bologna e il Milan di martedì 3 febbraio è un'esclusiva DAZN, e come tale sarà visibile scaricando l'app della piattaforma sia su una moderna smart tv che su un dispositivo mobile come un pc, un tablet o un cellulare. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a DAZN potrà vedere il match su DAZN 1, al canale numero 214 di Sky, attivando ZONA DAZN.

    Le tre partite della ventitreesima giornata trasmesse in coesclusiva tra DAZN e Sky sono Cagliari-Verona, Cremonese-Inter e Udinese-Roma.

0