Perché Bellingham non gioca Real Madrid-Atletico: infortunio, squalifica o scelta tecnica? Fuori in Champions

Real Madrid vs Atletico Madrid

Il talento inglese non sarà a disposizione di Carlo Ancelotti per l’andata degli ottavi di Champions tra Real Madrid e Atletico: è squalificato.

Real Madrid e Atletico ancora contro, ma questa volta – per quanto possibile – il palcoscenico è ancora più prestigioso della lotta al vertice in Liga.

Le due formazioni madrilene si affrontano infatti negli ottavi di finale di Champions League, un doppio confronto assolutamente da non perdere che promette scintille, emozioni e spettacolo.

Il primo atto della sfida che mette in palio un posto nei quarti della competizione si gioca martedì sera al Santiago Bernabeu: tante, tantissime le stelle in campo – da una parte e dall’altra – ma anche un’assenza davvero importante. Carlo Ancelotti non potrà infatti contare sul talento di Jude Bellingham.