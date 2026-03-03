Perché Bastoni viene fischiato durante Como-Inter: il motivo della contestazione verso il difensore nerazzurro

I tifosi avversari non hanno ancora perdonato Alessandro Bastoni.
Il difensore dell'Inter è stato sonoramente fischiato ad ogni tocco di palla anche durante la semifinale di Coppa Italia contro il Como.
Ma perché i tifosi lariani fischiano Bastoni?
Alessandro Bastoni viene fischiato dai tifosi avversari dopo l'espulsione di Kalulu in Inter-Juventus.
Il difensore nerazzurro è stato accusato di aver simulato per provocare l'espulsione dell'avversario. E soprattutto di aver vistosamente esultato dopo il rosso a Kalulu.
Bastoni ha ricevuto lo stesso trattamento anche nell'ultima partita di campionato giocata in trasferta.
In quel caso i tifosi del Lecce hanno bersagliato il giocatore dell'Inter tra lo stupore della panchina nerazzurra che ha difeso Bastoni.