Perché Bastoni viene fischiato durante Como-Inter: il motivo della contestazione verso il difensore nerazzurro

Il difensore dell'Inter fischiato da molti tifosi del Como durante la semifinale d'andata di Coppa Italia. Bastoni ancora nel mirino in trasferta dopo il precedente di Lecce.

I tifosi avversari non hanno ancora perdonato Alessandro Bastoni.

Il difensore dell'Inter è stato sonoramente fischiato ad ogni tocco di palla anche durante la semifinale di Coppa Italia contro il Como.

Ma perché i tifosi lariani fischiano Bastoni?

  • PERCHÈ BASTONI VIENE FISCHIATO

    Alessandro Bastoni viene fischiato dai tifosi avversari dopo l'espulsione di Kalulu in Inter-Juventus.

    Il difensore nerazzurro è stato accusato di aver simulato per provocare l'espulsione dell'avversario. E soprattutto di aver vistosamente esultato dopo il rosso a Kalulu.

  • IL PRECEDENTE DI LECCE-INTER

    Bastoni ha ricevuto lo stesso trattamento anche nell'ultima partita di campionato giocata in trasferta.

    In quel caso i tifosi del Lecce hanno bersagliato il giocatore dell'Inter tra lo stupore della panchina nerazzurra che ha difeso Bastoni.

