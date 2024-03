Perché il Barcellona non gioca al Camp Nou nel 2023/2024?

La squadra di Xavi non sta giocando le sue partite interne nel glorioso Camp Nou come di consueto, ma in un altro impianto di Barcellona.

Il Camp Nou è senza dubbio uno degli stadi più importanti al mondo, ampiamente distinguibile anche da uno schermo a milioni di km di distanza. Molti tifosi, soprattutto chi non segue il Barcellona assiduamente, si sono stupiti però nel vedere il team catalano altrove. Nel 2023/2024, infatti, il Barcellona non gioca le proprie gare interne al Camp Nou. Lo stadio leggendario non ha Lewandowski e compagni al suo interno per la stagione in corso, costretti ad emigrare per giocare in Liga e Champions League. Ma per quale motivo il Camp Nou non sta ospitando le partite del Barcellona? L'articolo prosegue qui sotto