Perché Arthur è nella lista UEFA della Juventus: cosa cambia nel futuro del brasiliano

Arthur figura nella lista UEFA presentata dalla Juventus per la Champions League: una mossa che potrebbe cambiare il suo futuro?

La Juventus ha presentato la lista UEFA con i giocatori che prenderanno parte alla nuova fase campionato di Champions League: a sorpresa, figura anche il nome di un esubero, ovvero Arthur.

Il brasiliano è stato inserito nell'elenco di coloro che prenderanno parte alla campagna europea, nonostante i rumors d'addio che lo hanno accompagnato per tutta la sessione estiva del calciomercato.

Una mossa che potrebbe sancire, una volta per tutte, la permanenza di Arthur a Torino? Oppure non cambierà nulla in merito a un futuro lontano dai colori bianconeri?