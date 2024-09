La lista UEFA della Juventus per la Champions League, l'elenco completo: presente Arthur, out Kostic

La Juventus ha presentato all'UEFA l'elenco dei giocatori iscritti alla fase campionato della Champions League: a sorpresa presente il brasiliano.

Dentro Arthur, escluso Filip Kostic. Sorpresa nella lista UEFA presentata dalla Juventus in vista della fase campionato della nuova Champions League: escluso il serbo, mentre è presente nella lista dei calciatori a disposizione di Thiago Motta il centrocampista brasiliano, rientrato dopo il prestito alla Fiorentina.

La Juve ha stilato l'elenco oggi, martedì 3 settembre, il giorno ultimo per la presentazione all'UEFA della lista.

Non vi avrebbe fatto parte neppure Tiago Djaló, che nella serata di lunedì è stato in ogni caso ceduto in prestito al Porto.

Di seguito la lista UEFA completa della Juventus per la prima fase della Champions League.